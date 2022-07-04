القصة الكاملة لحادث إطلاق النار في الدنمارك.. الجاني شاب عمره 22 سنة

أدى مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في العاصمة الدنماركية أمس، إثر عملية إطلاق نار في أحد المراكز التجارية، إلى انتشار حالة من الخوف، لتخرج السلطات الدنماركية وتُطمئن المواطنين بأنها على معرفة بالجاني دون ذكر أي تفاصيل، ولم تمر ساعات قليلة حتى تم إلقاء القبض على الجاني

«الوطن» تنشر التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار خلال السطور التالية.

بدأ حادث إطلاق النار مساء أمس الأحد داخل المركز التجاري « فيلدز»، عندما تفاجأ مجموعة من المتواجدين بشاب يحمل بندقية آلية ويقوم بإطلاق وابل من الرصاصات، أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين على يد شاب من أصول دنماركية يبلغ من العمر 22 عامًا.

وفور وقوع الحادث، أعلنت الشرطة القبض على الجاني فور تنفيذه لهذا العمل الإجرامي، بالإضافة إلى القيام بعمليات تمشيط كبرى للمنطقة حول العاصمة، دون ذكر أي تفاصيل في البداية، بحسب ما نقلته شبكة « بي بي سي» البريطانية.

كبير المفتشين: الشرطة أطلقت مطاردة في كوبنهاجن

وقال كبير المفتشين سورين توماسن، إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في حادثة إطلاق النار بالمركز التجاري «فيلدز» الذي يقع في ضواحي مدينة كوبنهاجن، لافتًا إلى أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم من بينهم رجل يبلغ 40 عامًا وشاب وفتاة، بالإضافة إلى العديد من المصابين من بينهم ثلاثة أشخاص يرقدون في حالة حرجة.

وأضاف «توماس» أن الشرطة الدنماركية أطلقت مطاردة في كوبنهاجن والأماكن المحيطة بها في نيوزيلندا، بالرغم من عدم وجود دليل واضح على أن المتهم قد نفذ العملية بمساعدة من أشخاص آخرين.

شهود عيان يروون تفاصيل الحادث

وقال شهود عيان للوسائل الإعلامية الدنماركية إن المشتبه به كان يحمل بندقية وبدأ في إطلاق النار في المركز التجاري في الساعة 5:30 مساءً، ثم بعد ذلك جاءت الشرطة في الحال وألقت القبض عليه.

وقال ماكسيميليان فون رنتيلن، أحد الشهود العيان لـ« بي بي سي» إنه كان خارج المول التجاري عنما سمع صوت إطلاق النار، واصفًا الأمر بأنه كان شيئًا مخيفًا، مضيفًا: «في ذلك الوقت لم أعتقد أنها طلقات بندقية، ولكن بعد فترة وجيزة رأيت الناس يهرعون من المول وفعلت ذلك مثلهم تلقائيًا».

وتابع رنتيلن أن الحافلة التي تمكّن من الوصول إليها للهرب امتلأت بقوات الشرطة مطالبين الركاب برفع أيديهم لأعلى في الهواء، مضيفًا: «تم تفتيش رجل يحمل حقيبة ظهر، جالس في مؤخرة الحافلة، ولكنهم لم يجدو شيئًا معه، وسرعان ما ذهبوا في طريقهم».

قوانين حازمة في الحصول على ملكية سلاح

وتعليقًا على الحادث، قالت لون ثيليس الصحفية الدنماركية إن الحالة المزاجية الآن في كوبنهاجن أصبحت صادمة ويسودها حزن كبير، موضحة أنه يوجد عدم تصديق أن مثل هذه الحوادث قد تحدث في الدنمارك، خاصة في ظل وجود قوانين صارمة للحصول على مليكة امتلاك السلاح في الدنمارك.

وتابعت الصحيفة الدنماركية أن الشرطة داهمت شقة في نفس منطقة الحادث، ويُعتقد أنهم المسئولون عن ارتكاب هذه الجريمة.