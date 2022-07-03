إعلان الطوارئ في الدنمارك.. المتهم بإطلاق النار يبلغ من العمر 22 عاما

قالت الشرطة الدنماركية، إن عدة أشخاص قتلوا بالرصاص وألقي القبض على أحد المشتبه بهم بعد إطلاق النار في مركز تسوق مزدحم في العاصمة كوبنهاجن، مع هرع خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث مساء اليوم، وفق ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

قتلى وجرحى في إطلاق النار

وبحسب الشرطة الدنماركية، لم يكن عدد أو حالة جميع الأشخاص الذين أصيبوا بالطلقات، متاحًا على الفور، وسط ارتباك بشأن ما حدث في أحد أكبر مراكز التسوق في اسكندنافيا.

الاشتباه في الإرهاب كدافع

وقال قائد شرطة العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في مؤتمر صحفي إن السلطات ليس لديها ما يشير إلى وجود أكثر من مطلق نار.

وقال إن المشتبه به في الحجز رجل دنماركي يبلغ من العمر 22 عامًا، وإنه لا يمكن استبعاد «الإرهاب» كدافع.

وفي سلسلة تغريدات في وقت سابق يوم الأحد، قالت الشرطة إنها أرسلت ضباطًا إلى مركز تجاري كبير في العاصمة يُدعى فيلدز، بعد تلقي تقارير عن إطلاق نار، ويشار إلى أن الشرطة تواجدت بأعداد كبيرة ونصحت الأشخاص داخل المركز بالبقاء في أماكنهم وانتظار المساعدة، وكتبت الشرطة على موقع تويتر «لدينا حضور هائل في فيلدز، ونعمل على الحصول على نظرة عامة».

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتسن التحقق منها على الفور رجال الشرطة وهم يصطدمون بمبنى وهم يرتدون ملابس واقية، وأظهرت لقطات أخرى نُشرت على الإنترنت أشخاصًا يجرون داخل وخارج المركز التجاري، ونشرت قناة TV2 الدنماركية صورة لرجل يتم وضعه على نقالة.

وقال شهود عيان إن الناس كانوا يبكون ويختبئون في المتاجر، تم إيقاف العديد من سيارات الإطفاء خارج المركز التجاري، وناشدت الشرطة أي شخص شاهد أو سمع أو صور أي شيء للاتصال بهم.

وكتب عمدة كوبنهاجن، صوفي أندرسن، على تويتر: «تقارير مروعة عن إطلاق نار في فيلدز.. لا نعرف حتى الآن على وجه اليقين عدد المصابين أو القتلى، لكنها خطيرة للغاية».