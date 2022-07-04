مراجعة ليلة الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثالث الثانوي

في إطار الدور الاجتماعي التربوي، التي تقدمه «الوطن»، لطلاب الثانوية العامة دفعة 2022، تطرح المراجعة النهائية الشاملة لمادة اللغة الإنجليزية بكل فروعها، ضمن سلسلة من المراجعات القوية والشاملة، للمادة المقرر عقد امتحانها يوم الخميس المقبل، الموافق 7 يوليو الجاري، لتكن المراجعة بطريقة سهلة ومبسطة، تخلو من التعقيد على الطلاب في ليلة الامتحان.

مراجعة ليلة امتحان الإنجليزي لثالثة ثانوي

كثير من طلاب الصف الثالث الثانوي 2022، يحرصون رفقة أولياء أمورهم، على معرفة توزيع درجات المواد المختلفة لامتحانات الشهادة الثانوية، خاصةً امتحان اللغة الإنجليزية، الذي سيعقد اختبارها الخميس المقبل.

توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية

- النهاية الكبرى 50 درجة.

- النهاية الصغرى 25 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 40 سؤالًا.

- 30 سؤالًا (لكل سؤال درجة واحدة).

- 10 أسئلة (لكل سؤال درجتين).

- مدة الإجابة 3 ساعات كاملة.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، أن امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022، سوف تصحح بشكل إلكتروني كامل، دون تدخل أي أيادي بشرية، بهدف تحقيق نسب العدالة في التصحيح، بعدما نجحت منظومة التصحيح الرقمية في امتحانات العام الماضي.

وكشفت الوزارة، بأن التصحيح الإلكتروني يكون داخل المركز القومي للامتحانات، بالمدينة التعليمية في مدينة 6 أكتوبر، وسط إجراءات أمنية قوية ومشددة.

كانت امتحانات الشهادة الثانوية العامة، الخاصة بالمواد الأساسية المضافة، قد انطلقت يوم الأحد 24 يونيو الماضي، وما تزال مستمر حتى الآن، إذ افتتح ماراثون الامتحانات بمادة اللغة العربية، لجميع طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية (علوم - رياضة)، بنظام أسئلة يعتمد على «البوكليت»، وتكون الإجابات عن طريق «البابل شيت».

ويذكر أن 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة، في الشعبتين، يؤدون امتحانات الثانوية العامة، إذ أدوا امتحاني مادة الكيمياء والجغرافيا، أمس الأحد، 3 يوليو الجاري، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.