لطلاب الثانوية العامة 2022.. اعرف أهم الجامعات الخاصة في مصر وتخصصاتها

بعد انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، يبحث الكثيرون عن أهم الجامعات الخاصة في مصر والمعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتخصصات المتاحة في تلك الكليات.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» أبرز الجامعات الخاصة في مصر والمعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

أبرز الجامعات الخاصة في مصر

ووفق الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، فقد جاءت أبرز الجامعات الخاصة في مصر كالتالي:

جامعة 6 أكتوبر

تعتبر من أهم الجامعات الخاصة وتضم الجامعة 13 كلية معتمدة ومعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وهي:

كلية الطب والجراحة.

كلية الصيدلة.

كلية طب الأسنان.

كلية العلاج الطبيعي.

كلية الهندسة.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب.

كلية السياحة وإدارة الفنادق.

كلية العلوم الطبية التطبيقية.

كلية التربية.

كلية الاقتصاد والإدارة.

كلية الإعلام وفنون الاتصال.

كلية اللغات والترجمة.

كلية الفنون التطبيقية.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تضم الجامعة 13 كلية تدرس تخصصات مختلفة، وهي كالتالي:

كلية الطب البشري.

كلية طب الأسنان.

كلية التمريض

كلية الصيدلة.

كلية العلاج الطبيعي.

كلية التكنولوجيا الحيوية.

كلية الهندسة.

كلية الاقتصاد والإدارة.

كلية الإعلام.

كلية إدارة الأعمال

كلية اللغات والترجمة.

كلية تكنولوجيا المعلومات.

كلية العلوم الطبية التطبيقية.

كلية الأثار والإرشاد السياحي.

كلية التربية الخاصة.

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

تضم عدد من الكليات في تخصصات مختلفة، مقسمة كالتالي:

كلية طب أسنان

كلية الصيدلة

كلية التكنولوجيا الحيوية

كلية الهندسة

كلية علوم الحاسب الآلي

كلية العلوم الإدارية

كلية الإعلام

كلية اللغات

كلية الفنون والتصميم

جامعة مصر الدولية

وتضم عدد من الكليات القمة، وهي كالتالي:

كلية تكنولوجيا المعلومات.

كلية إدارة الأعمال.

كلية الهندسة.

كلية طب الأسنان.

كلية الإعلام.

كلية الصيدلة.

كلية اللغات.

الجامعة الألمانية في مصر

واحدة من أهم الجامعات الدولية، وهي 9 كليات هي:

كلية تكنولوجيا الإدارة

ماجستير إدارة الأعمال MBA

كلية نظم المعلومات الإدارية

كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية

كلية هندسة تكنولوجيا الإعلام.

كلية هندسة تكنولوجيا المعلومات

كلية هندسة وعلوم المواد

كلية الفنون التطبيقية

كلية العمارة

كليه حقوق

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

تتكون من عدد من الكليات وهي:

كلية علوم الحاسب

كلية الهندسة

كلية الإعلام

كلية الإدارة

كلية الصيدلة

كلية طب الأسنان

كلية العلاج الطبيعي

كلية التمريض

كلية الطب

جامعة الأهرام الكندية

واحدة من أهم الجامعات الخاصة، وتضم عدد من الكليات كالتالي:

كلية الصيدلة

كلية الإعلام

كلية علوم الحاسب

كلية إدارة الأعمال

كلية طب الفم والأسنان

كلية الهندسة

كلية التصميم والفنون الإبداعية

كلية اللغات والترجمة

كلية العلاج الطبيعي

الجامعة البريطانية في مصر

من أهم الجامعات الدولية في مصر، وهي تضم عدد كبير من الكليات، وهي:

كلية طب الفم والأسنان

كلية الصيدلة

كلية التمريض

كلية الإعلام والاتصال

كلية الحقوق

كلية الهندسة

كلية هندسة البيئة والطاقة

كلية الحاسبات والمعلومات

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال

كلية الفنون والتصميم

جامعة بدر بالقاهرة

تضم عدد من الكليات وهي كالتالي:

كلية الهندسة

كلية الصيدلة

كلية طب الفم والأسنان

كلية طب العلاج الطبيعي

كلية الطب البشري

كلية العلوم السينمائية والمسرحية

كلية الطب البيطري

كلية التشريع والقانون

كلية السياسة والاقتصاد

كلية التكنولوجيا الحيوية

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية المساعدة

كلية التمريض

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال

كلية اللغات والترجمة

كلية الفنون التطبيقية.

جامعة دراية

تضم الجامعة 10 كليات هي:

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي

كلية العلاج الطبيعي

كلية طب الأسنان وصحة الفم

كلية التمريض

كلية الهندسة

كلية إدارة الأعمال

كلية السياحة

كلية الصحافة والإعلام

كلية الفنون التطبيقية

كلية الألسن

جامعة فاروس

مقرها الرئيسي في الإسكندرية، وهي تضم 11 كلية كالتالي:

كلية الصيدلة

كلية طب الأسنان

كلية الهندسة

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية العلاج الطبيعي

كلية العلوم المالية والإدارية:

كلية اللغات والترجمة

كلية الدراسات القانونية

كلية السياحة وإدارة الفنادق

كلية الإعلام وفنون الاتصال

كلية الفنون والتصميم

كلية جامعة النهضة

كلية الطب البشري

كلية طب الفم والأسنان

كلية الصيدلة

كلية الهندسة

كلية علوم الحاسب

كلية إدارة الأعمال

كلية الإعلام والعلاقات العامة

الجامعة المصرية الروسية

تضم 4 كليات فقط هي كالتالي:

كلية الهندسة

كلية الصيدلة

كلية طب الفم والأسنان

كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

تضم عدد من الكليات وهي:

كلية طب الفم والأسنان.

كلية الهندسة.

كلية إدارة الأعمال.

كلية الصيدلة.

كلية العلاج الطبيعى.

كلية الطب البشري.

جامعة هليوبوليس

تضم عدد من الكليات وهي:

كلية إدارة الأعمال والاقتصاد

كلية الهندسة المستدامة

كلية الصيدلة

كلية العلاج الطبيعي

كلية الزراعة الحيوية

جامعة سيناء

تضم عدد من الكليات وهي:

كلية العلوم الهندسية.

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي.

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب.

كلية طب الفم والأسنان.

كلية إدارة الأعمال والتسويق الدولي.

كلية تكنولوجيا الإعلام.