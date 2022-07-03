أخبار امتحان الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2022.. الآراء متباينة

يبحث أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عن أخبار امتحان الجغرافيا لطلاب الثانوية 2022، وذلك عقب انتهاء امتحان مادة الجغرافيا بدقائق، رغبة فى الاطمنئان على أولادهم وعلى مستوى الامتحان الذي استغرق 3 ساعات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، بعد أن تم تعقيم اللجان وتطهيرها ضمن إجراءات الوقاية حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

تباين الآراء حول امتحان الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

وعن أخبار امتحان الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2022، جاءت آراء أولياء الأمور متباينة حوله، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على «الجروبات» الخاصة بالأمهات، حيث قالت إحدى أولياء الأمور: «الأولاد خارجين مش مبسوطين»، فيما رد أحد أولياء الأمور: «ابنى بيقول سهل الحمد لله».

التعليم تتواصل مع المديريات تزامنا مع امتحان الجغرافيا لطلاب الثانوية

وتزامنا مع البحث عن آخر أخبار امتحان الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2022، كان الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قد حرص قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل

وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة، مؤمنة بالكامل بدءً من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة، لافتا إلى أن أجواء الامتحان مرت خلال اليوم بشكل جيد ومنضبط ، دون حدوث أي معوقات أو مشكلات من شأنها تعكير صفو الامتحانات، وتقوم غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بالمحافظات.

ووجهت التعليم، تعليماتها لرؤساء اللجان بشأن استلام المظاريف، مطالبة باستلام صناديق الأسئلة و«البابل شيت» بموجب محضر استلام يتم التوقيع عليه من قبل مسؤول مركز توزيع الأسئلة ورئيس اللجنة.