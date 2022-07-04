توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة 2022: 40 سؤالا

يحرص الكثير من طلاب الصف الثالث الثانوي لدفعة 2022 وأولياء أمورهم، على معرفة توزيع درجات المواد المختلفة للثانوية العامة، وخاصةً امتحان اللغة الإنجليزية، الذي سيعقد اختباره يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022.

لذا تقدم لكم جريدة وموقع «الوطن»، توزيع درجات امتحان اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي».

توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية

- النهاية الكبرى 50 درجة.

- النهاية الصغرى 25 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 40 سؤالًا.

- 30 سؤالًت (لكل سؤال درجة واحدة).

- 10 أسئلة (لكل سؤال درجتين).

- مدة الإجابة 3 ساعات كاملة.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا

وكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع امتحانات الثانوية العامة يتم تصحيحها بشكل إلكتروني كامل، دون أي تدخلات للأيدي البشرية في تلك العملية، بعدما نجحت منظومة التصحيح الرقمية في امتحانات العام الماضي للثانوية العامة، فالتصحيح الإلكتروني داخل المركز القومي للامتحانات بالمدينة التعليمية في مدينة 6 أكتوبر، وسط إجراءات أمنية قوية، لتحقيق معدلات العدالة بين جميع الطلاب للشعبتين الأدبي والعلمي.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية المضافة، منذ يوم الأحد الموافق 24 يونيو 2022، وكانت البداية بمادة اللغة العربية لجميع الطلاب للشعبين الأدبي والعلمي علوم والعلمي رياضة، وذلك بنظام أسئلة يعتمد على «البوكليت»، والإجابات تكون في «البابل شيت».

كما يؤدي امتحانات الثانوية العامة، 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة، بشعبتيها الأدبي والعلمي، حيث أدوا امتحاني مادة الكيمياء والجغرافيا، أمس الأحد، الموافق 3 يوليو 2022، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، إضافةً إلى ذلك أوضحت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع اللجان الامتحانية معقمة بقدر كافي لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بهدف المحافظة على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين وكل المقيمين على سير المنظومة الامتحانية.