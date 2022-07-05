أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 5-7-2022 في الأسواق المصرية

التين البرشومي والشمام والكنتالوب جميعها فواكه صيفية يفضل الكثير تناولها ولهذا يتابع عدد كبير أسعار الفاكهة بكل أنواعها بشكل دائم ومستمر، كونها تمد الجسم بالعناصر المفيدة التي تساعده في بناء جسم صحي وقوي، تمنحه القدرة على تقوية المناعة.

اليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو من عام 2022، تحرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل مستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة، التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

تراوح سعر البرقوق الأصفر والأحمر بين 20 و25 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو البطيخ بين 3 و5 جنيهات، ليتراوح سعر البطيخة كاملة بين 20 جنيهًا و40 جنيهًا حسب الوزن.

وبلغ سعر كيلو المانجو السكري، اليوم الثلاثاء 30 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو التفاح، اليوم الثلاثاء 5 يوليو، بين 15 و30 جنيهًا باختلاف النوع، جاء سعر كيلو الموز اليوم الثلاثاء ليتراوح سعر البلدي بين 10 و12 جنيهًا، وأخيرًا تراوح سعر كيلو العنب بين 15 و20 جنيهًا باختلاف النوع.

سعر الفاكهة في سوق العبور

استقر اليوم الثلاثاء سعر كيلو المانجو السكري بين 14 و20 جنيهًا في سوق العبور، وبلغ سعر العنب البناتي الأصفر اللون بين 5 و7.5 جنيه، سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3 و4.25 جنيه داخل سوق العبور للجملة، في حين تراوح سعر كيلو الجريب فروت بين 7 و10 جنيهات.

فيما بلغ سعر العنب الأسود بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، وسعر كيلو التفاح المصري بين 4 و8 جنيهات، في حين بلغ سعر كيلو التين البرشومي بين 13 و17 جنيهًا، وجاء سعر كيلو العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات، وبالنسبة لسعر الكيلو جرام من المانجو العويس تراوح بين 17 و27 جنيهًا.