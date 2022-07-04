«صحة البحيرة» تعلن رفع درجة الاستعداد خلال أيام العيد

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم رفع حالة الطورائ بمديرية الصحة، خلال إجازة عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن المديرية قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لتجنب حدوث أي مشكلات صحية طارئة.

تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه

ووجَّه وكيل وزارة الصحة برفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، كما وجَّه بالتأكيد على تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه، وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية.

العمل على تذليل أي عقبات فورًا

وأشار «جميعة» إلى أن هناك انعقادًا دائمًا لغرفة الأزمات الرئيسية بديوان مديرية الصحة، للربط بين غرف الأزمات التابعة لمختلف الإدارات الصحية، لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، ووجَّه بانعقاد الغرف الوقائية بمديرية الشئون الصحية وكافة الإدارات الصحية، بما يسهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية، كما شدد على مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وعمل الصيانة الدورية لها، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ.

توافر الأدوية والمستلزمات والأطقم العلاجية

كما شدد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية، لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة، وتقديم العلاج اللازم لها، وأكد على عمل المستشفيات بكافة مراكز المحافظة بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال أيام أجازة عيد الاضحى المبارك للتأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات وفقًا لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية.