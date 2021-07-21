تفاصيل 11 وظيفة شاغرة متاحة عقب إجازة العيد الأضحى المبارك

طرح موقع «فرصنا» المعني بحركة الوظائف الشاغرة، عدد من المهن التي تناسب كافة التخصصات والمجالات شرط توافر عدد من الشروط كالسن والمؤهل في بعضها والبعض الآخر لا يتطلب مؤهل دراسي، وتستعرضها «الوطن»، في التقرير التالي:

وظيفة مدير إداري موقع زراعي

اسم الشركة: شركة برج العرب للصناعة.

مقر العمل: ابو قرقاص - المنيا.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30 - 50 عامًا.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: «عالي».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة صيادلة

اسم الشركة: صيدلية تامر.

مقر العمل: التجمع الأول - القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 8.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 29 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: «عالي».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 4500 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة مدير مطعم

اسم الشركة: المصرية الكندية للأغذية والمشروبات «بطاطس آند زلابيا».

مقر العمل: التجمع الخامس - الرحاب - المعادى - مدينة العبور -القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنوات الخبرة: 3-‎5.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: «عالي».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

الراتب الأساسي: 2750- 3000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 3250 - 4100 جنيه مصري.

وظيفة محاسب مالي

اسم الشركة: مستشفى الصفوة - شبرا.

مقر العمل: شبرا - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

سنين الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: «عالي».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500 - 3300 جنيه مصري.

وظيفة أخصائي تخليص جمركي

اسم الشركة: قنديل.

مقر العمل: الهرم - الجيزة .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان - ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: «عالي».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4000 - 6000 جنيه مصري.

وظيفة مترجم/مترجمة

اللغة المطلوبة: إنجليزية.

-اسم الشركة: يونايتد سيرفيس جروب.

مقر العمل: بني سويف - بني سويف.

العمالة المطلوبة: 4.

مستوى الخبرة: متوسطة.

الخبرة: سنة -‎3 سنوات.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوب: 23 - 40 عاما.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: «عالي».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

وظيفة مصمم جرافيك

اسم الشركة: لوسيندا ريزورت أند سبا.

مقر العمل: السويس - السويس .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: «عالي».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 4000 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة مدير أمن وحراسات خاصة

اسم الشركة: سياج للاستثمار.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنوات الخبرة: 5-‎10.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 30 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 5000 - 6000 جنيه مصري.

وظيفة موظفة استقبال

اسم الشركة: سياج للاستثمار.

مقر العمل: مدينة العبور - القليوبية.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 18 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2000 - 3000 جنيه مصري.

وظيفة محامي / محامية

اسم الشركة: سياج للاستثمار.

مقر العمل: مدينة العبور - القليوبية.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5 -‎7 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 26 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية الحقوق».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

الراتب الأساسي: 4000 - 10000 جنيه مصري.

وظيفة مساعد صيدلي

اسم الشركة: Confidential .

مقر العمل: أبنوب - أسيوط - أسيوط.

العمالة المطلوبة: 6.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 18- 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.