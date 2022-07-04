«بنها للصناعات الإلكترونية» تكرّم العاملين المتميزين والمحالين للمعاش

كرّم الدكتور مهندس حسام حسن، رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية «مصنع 144 الحربي»، عددا من العاملين الذين بلغوا سن التقاعد في الإدارات المختلفة بالشركة، وهنأهم باكتمال مسيرتهم المهنية، ونجاحهم في أدائها على أكمل وجه، كما كرّم عاملا متميزا على مستوى الشركة، وذلك في إطار توجيهات المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتشجيع العاملين بالشركات والوحدات التابعة، لاستمرار التطوير والإنجاز والإبداع، وترسيخ قيم العمل والحرص الدائم علي تكريم المتميزين منهم.

الأذرع الصناعية للدولة

وخلال التكريم، أكد حسن اعتزاز قيادات الإنتاج الحربي، بالعاملين في مختلف الجهات التابعة، وتقديرهم لما يبذلونه من جهد لرفعة شأن قطاع الإنتاج الحربي، معربا عن أمنياته بأن تكون التكريمات بمثابة تشجيع لجميع العاملين بالشركة، لتقديم المزيد من العمل والجهد، وتحقيق أفضل أداء وإنتاجية لدفع عجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام، ومواكبة أحدث التكنولوجيات في التصنيع العسكري والمدني، بما يعود بالتقدم والازدهار للقطاع ككل، خاصةً وأنّ وزارة الإنتاج الحربي، هي الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.

خلق كوادر جديدة

وأشار حسن خلال اللقاء، إلى أهمية العنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية على الدوام، مؤكدا حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاستفادة من خبرات العاملين وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بالتدريب المستمر وصقل الخبرات.

وحضر التكريم عدد من رؤساء القطاعات بالشركة وكذلك ممثلوا النقابة العامة للعاملين.