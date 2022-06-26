الإنتاج الحربي تستعرض تفاصيل تنفيذ الحديقة المركزية بشرم الشيخ استعدادا لـCOP27

استقبل المهندس محمد أحمد المرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، بهدف متابعة الإجراءات التنفيذية لأعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، المزمع عقده في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، حيث جرى استعراض تفاصيل وموقف تنفيذ المخطط الزمني للمشروع.

إنتاج الأتوبيس الكهربائي SETIBUS

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّه وجّه شركة بنها للصناعات الإلكترونية «مصنع 144 الحربي»، بعرض دوري للموقف ومتابعة ميدانية دورية للمشروع، وتلافي وحل أي تحديات قد تطرأ على أعمال تنفيذ المشروع، مضيفا أنّه يتم إنتاج الأتوبيس الكهربائي SETIBUS بالتعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي» والقطاع الخاص ممثلا في شركة MCV، الذي سيستخدم لانتقالات ضيوف COP27.

تجهيزات COP27

وأكد المرسي، تضافر جهود مختلف الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بإخراج هذا الحدث العالمي الضخم على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في المجالات كافة، وعرض صورة الدولة الحديثة في مصر وجهودها في بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، خاصةً أنّ هذا الحدث يمثل أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق من حيث عدد المشاركين ومدة انعقادها.

وأشار الوزير، إلى وجود تعاون مثمر مع محافظة جنوب سيناء، لتنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين، ومنها مشروع أعمال رفع كفاءة محطات فرز أول ضمن منظومة النظافة بالمحافظات، كما نفذت شركات الإنتاج الحربي خلال الفترة الماضية، عددا من المشروعات بالمحافظة في مجال الإنشاءات والمرافق والرصف وتمهيد الطرق.

مشروعات قومية وتنموية

وأوضح المرسي، أنّ التعاون مع جنوب سيناء، يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية، بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة في إطار خطة التنمية المستدامة بها، وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكدا حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

من جانبه، أثنى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على سعي وزارة الإنتاج الحربي إلى ضغط موعد الانتهاء من المشروع وتسليمه قبل الموعد المخطط للنهو، مثمّنا الجهود الحثيثة للوزارة من أجل دفع عجلة التنمية بالدولة إلى الأمام.

وأشار إلى تنفيذ الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ بملحقاتها «هايد بارك ومركز تسوق عالمي ومجمع البنوك»، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة المساحات الخضراء في المدينة استعدادا لاستضافة مؤتمر تغير المناخ.

الحديقة المركزية في شرم الشيخ

وأضاف أنّ الحديقة تقام على مساحة 110 آلاف متر مربع في منطقة حي النور بجوار مجلس المدينة الجديد، وستصبح أحد المتنفسات الحيوية التي تعكس الوجه الحضاري للمدينة وتساهم في تحويلها إلى مدينة خضراء بيئية عالمية، إضافة إلى كونها وجهة ثقافية ترفيهية للرواد من جميع الأجناس والأعمار، حيث ستحتوى الحديقة على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التي تخدم أهالي ورواد المدينة، ومنها «مول تجاري، سلسلة بنوك، حضانة، مطاعم متميزة، مسرح مكشوف، أماكن جلوس، حدائق فواكة مثمرة، مساحات مكشوفة، خدمات لرواد شرم الشيخ، دورات مياه عمومية، نظام صوتي كامل بالحديقة، ونافورات وبحيرات مائية».

أيقونة السلام

وأكد فودة، أنّنا نسابق الزمن لظهور مدينة شرم الشيخ بالمظهر اللائق لاستضافة مصر لمؤتمر COP 27، كما أكد أنّ المدينة تعد أيقونة السلام، فضلا عن أنّه يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتحويلها لمدينة خضراء بناءً على توجيهات القيادة السياسية، وستكون واجهة مشرفة لمصر خلال فعاليات المؤتمر أمام الرأي العام العالمي، مشددا على أنّ المحافظة ستضع إمكاناتها كافة للمساهمة في إنجاح هذا المؤتمر العالمي.

بدوره، أكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، سعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم إلى التعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والمحافظات والجهات بالدولة، بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بمصر ويحقق الاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة، وبما يعود بالنفع على المواطن المصري.

حضر اللقاء: المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، المهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، المهندس محمود عرفات، مستشار الوزير للصناعات الكيميائية ومعالجة المياه، والمهندس محمد إسماعيل المحص، مستشار الوزير لصناعات السيارات، محمد بكر، المستشار الإعلامي للوزير، المهندس منير هلال، رئيس قطاع المتابعة الفنية، الدكتور مهندس حسام حسن، رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية «مصنع 144 الحربي»، والمهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، والمهندس عماد فوزي، رئيس قطاعات المشروعات بالهيئة، والمهندس رفيق رزق، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي»، والمهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.