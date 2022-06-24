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طلعت يوسف: كثرة الضغوط سبب رحيل موسيماني عن الأهلي

كتب:

عمر القاضي
10:50 ص | الجمعة 24 يونيو 2022
قمصان وموسيماني

قمصان وموسيماني

أكد طلعت يوسف، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، أن قرار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي، بالرحيل عن النادي الأهلي، كان واقعيًا في ظل الظروف الذي يعاني منها النادي الأحمر.

واقعية موسيماني

وأوضح يوسف في تصريحات لبرنامج «ملعب أون تايم» على قناة «أون تايم سبورتس» أن موسيماني كان واقعيًا في قراره بطلب الرحيل عن الأهلي، لأنه لن يتحمل الضغوط الموجودة عليه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مدير فني مطالب بالفوز بكل البطولات.

الضغوط على موسيماني

وأشار طلعت يوسف إلى أنه مع كثرة الضغوط طلب موسيماني من إدارة الأهلي الرحيل عن النادي، مشددًا على أن إدارة الأحمر تعاملت بواقعية هي الأخرى مع الملف، ورأت أنه لا جدوى من بقائه رغم محاولاتها في إثنائه في وقت سابق عن القرار.

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