مصرع 4 عمال في انهيار غرفة صرف صحي بالقناطر الخيرية 

لقي 4 عمال مصرعهم، اليوم الاثنين، في انهيار غرفة صرف صحي داخل محطة الصرف بالقرية تحت الإنشاء بقرية قرنفيل، التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية.

والمحطة في حوزة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أما العمال فتابعون لإحدى شركات المقاولات الكبرى.

وانتقلت الإسعاف والأجهزة المعنية لمحل البلاغ وجار معرفة تفاصيل الواقعة.

معاينة موقع الحادث

وتلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغًا بانهيار غرفة صرف صحي بقرية قرنفيل، بالقناطر الخيرية، وتبين مصرع 4 عمال تابعين لشركة مقاولات كبرى خلال أعمال الحفر داخل غرفة صرف صحي داحل المحطة.

وانتقلت قوات الإنقاذ السريع والحماية المدنية، وجاري انتشال الجثث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.