مدير عام بـ«الخدمات البيطرية» يكشف سر أختام الأضحية وحالات إعدامها

قال الدكتور طارق متولي، مدير عام المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنّ المجازر الحكومية استعدت لاستقبال الأضاحي للذبح الفوري خلال أيام عيد الأضحى، وتوفير الخدمة مجاناً للجمهور.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم، أنّ الذبح داخل المجازر الحكومية له العديد من المزايا، أهمها تقديم الخدمة المجانية خلال فترة العيد والكشف على الذبيحة لبيان الأمراض الوبائية والتأكد من سلامتها قبل عملية الذبح، كما يتم التأكد من سلامتها من الناحية الشرعية، والتي يجب ألا يقل عمرها عن الحدود الشرعية والمتمثلة في 6 أشهر للضأن وعام للماعز، وعامين للجاموس والأبقار، وخمسة أعوام للجمال.

الأضاحي لا تُختم بالأختام المخصصة لمحال الجزارة

وأكد أن الأضاحي لا يتم يتم ختمها بالأختام المخصصة لمحال الجزارة داخل المجزر، باعتبارها غير معدة للتجارة، ويجب أن تكون سليمة ظاهريا وصحياً للذبح ليتم ذبحها فقط، أما فيما يتعلق بالشروط العامة للأضحية السليمة فيجب أن تكون العيون براقة، وليس بها تقرحات في الفم والصوف والشعر متين ولا يتم نزعه بسهولة، وأن يكون الحيوان نشيط وسليم القوام ويمكن تقدير كمية اللحم بوضع كف اليد على ظهر الخروف.

حالات إعدام الأضحية

أما الحالات التي تعدم فيها الذبيحة فهي وجود ديدان شريطية ليتم التخلص منها بالكامل، كذلك في حال إكتشاف السل يتم التخلص من الربع المصاب فقط من اللحم والاكتفاء بالباقي لعدم إصابته، أما فيما يتعلق بالأختام المستخدمة داخل المجازر فهي تكون دائرية وتختم بها الذبائح صغيرة العمر والتي تقل عن عامين، أما الختم المربع فيستخدم في حالة اللحوم أكبر من عامين.

وأشار إلى أن المجازر تقدم لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي وخالية من الأمراض كذلك تطبق المجازر إجراءات الرفق بالحيوان، مشيراً إلى تطوير المجازر النصف آلية لتحتوي على صندوق مخصص للذبح للتخلص من النفايات كما أن بها خط للسير تعلق فيه اللحوم بعد الذبح كما تتوافر أيضا جلادة يتم من خلالها سلخ الحيوان والحصول على الجلد بشكل سليم.