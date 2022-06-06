خريطة انقطاع الكهرباء بـ5 مراكز في كفر الشيخ اليوم.. صيانة دورية

قطعت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع شركة كفر الشيخ، التيار الكهربائي عن أكثر من 35 قرية وتابعا بـ5 مراكز.

ووفق بيان شركة كهرباء كفر الشيخ، برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، وغرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة، قُطع التيار الكهربائي عن المناطق، وذلك لإجراء الصياننة الدورية، وذلك من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

انقطاع الكهرباء عن مغذي الثروة السمكية بالحامول

وأشار البيان إلى انقطاع الكهرباء في المحافظة، حيث جرى فصل التيار عن مغذي الثروة السمكية بالحامول، وتأثرت بالفصل إدارة المرور ومزارع الثروة السمكية، كما تم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الشاعر بمطوبس، وتأثرت بعملية الفصل عزبة العاشر ورافع مياه السعداء.

بينما جرى انقطاع الكهرباء عن عدد من المغذيات لزرع أعمدة الإنارة، وهي مغذي الجمعية والبرانية والساحل بمطوبس، وتتأثر بعملية الفصل أرض الجمعية والبرانية وتوابعها، وأبو دونيا، ومعدية مهدي والبرانية والسخاينة.

انقطاع الكهرباء عن كفر الشيخ ودسوق

وأوضح البيان انقطاع الكهرباء عن كفر الشيخ ومطوبس والحامول والرياض ودسوق، وفصل التيار عن مغذي المعراج غرب كفر الشيخ، كما تأثرت بالفصل قرية محلة موسى وتوابعها، كما فُصل التيار عن مغذي كفر العري جنوب دسوق، وتأثرت كفر العرب والقبايل، وكذلك عن مغذي الوزارية 1، وتأثرت مناطق مجلس قروي الوزارية ومحطة مياه بقلولة.

وتقوم الشركة بإعلان مناطق انقطاع الكهرباء، وذلك حتى يكون لدى المواطنين علم بها وتدبير احتياجاتهم وفصل الأجهزة الكهربائية.