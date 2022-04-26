عاجل.. الكهرباء تعود لبيروت بعد انقطاع شامل استمر 5 أيام

عاد التيار الكهربائي، مساء اليوم، الثلاثاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد انقطاع شامل استمر 5 أيام، إثر نفاد مادة الفيول أويل من معملي دير عمار والزهراني.

عودة التيار الكهربائي في بيروت تدريجيا

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بعودة التيار الكهربائي تدريجيا إلى عدد من الأحياء والمناطق في العاصمة بيروت بعد انقطاع شامل وتام، دام 5 أيام لنفاد مادة الفيول أويل من معملي دير عمار والزهراني.

وأشارت الوكالة الرسمية للدولة اللبنانية، إلى أن التيار الكهربائي سيعود اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من ليل اليوم، إلى باقي المناطق في بيروت بعد إفراغ حمولة الباخرة في معملي دير عمار والزهراني اليوم.

تحذيرات سابقة من مؤسسة كهرباء لبنان

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان، قد حذرت الخميس الماضي من أن التغذية الكهربائية ستشهد مزيدا من التراجع وذلك حتى يوم الأحد المقبل، إلا أنها امتدت لأيام إضافية، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.