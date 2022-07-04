انطلاق بطولتي الجمهورية لتنس الطاولة تحت 11 و15 سنة بالإسماعيلية 

انطلقت، صباح اليوم الاثنين، بطولتي الجمهورية لتنس الطاولة للناشئين تحت سن 11 و15 سنة، والتي تستضيفها الصالة المغطاة بالقرية الأولمبية لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويشارك بالبطولة 1100 لاعب ولاعبة لتنس الطاولة يمثلون 65 ناديا على مستوى الجمهورية، بالبطولة المقامة فى الفترة من 4 وحتى 8 يوليو الجاري.

تقسيم منافسات البطولة

وقال نبيل مأمون رئيس لجنة المسابقات، أنه تم تقسيم منافسات البطولة للأعمار تحت سن 11 سنة فى أول يومين بينما تقام منافسات تحت سن 15 سنة باليومين التاليين لها.

وأضاف أن منافسات اليوم الأول للأعمار تحت 11 سنه، بدأت بالأدوار التمهيدية وسيعقبها منافسات الأدوار الإقصائية على أن يتحدد أطراف المنافسات النهائية غدا، وهو ما سيتم إتباعه مع منافسات الاعمار تحت 15 سنه بعد غدا.

رئيس الاتحاد: زيادة أعداد اللاعبين تؤكد وعيهم باللعبة

وقال معتز عاشور رئيس إتحاد تنس الطاولة، إن أعداد اللاعبين المشاركين ببطولة الجمهورية تؤكد زيادة وعي الأجيال الجديدة برياضة تنس الطاولة وعودة انتشار ممارسة اللعبة على صعيد مصر بالكامل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جهود الإتحاد وخططة الماضية والمستقبلية أثمرت عن إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية، وأصبح للاعبين المصريين اليد العليا فى مختلف البطولات.

وأشار إلى أن البطولات المحلية يتم النظر إليها كونها واحدة من المناسبات التي نستطيع من خلالها انتقاء العناصر المتميزة، لصقل موهبتها بما يتماشى مع أحدث الخطط التدريبية، لتخريج أبطال يستطيعون رفع اسم مصر بجميع البطولات، وهو ما تحقق بفضل من الله مع أبطال مصر ببطولة البحر الأبيض المتوسط بالحصول على ذهبية الفرق للسيدات وفضية الفردي للرجال، ومن قبل الفوز ببطولة أفريقيا للسيدات والرجال.