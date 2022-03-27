رئيس اتحاد تنس الطاولة: لدينا 4 من أفضل اللاعبين في العالم

قال معتز عاشور، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، إن ما تم تحقيقه من إنجازات خلال العامين الماضيين يحسب لجميع الأجهزة الفنية واللاعبين الذين أسهموا في إعلاء اسم مصر بمختلف المحافل الرياضية.

وأضاف «عاشور» في تصريحات صحفية على هامش انطلاق البطولة البارالمبية في الإسماعيلية، أن آخر البطولات تمكن فيها لاعبو المنتخب من الحصول على 6 ميداليات ذهبية ببطولة أفريقيا، والحصول على المركز الأول متفوقًا على جميع المنتخبات المشاركة.

عاشور: لدينا 3 لاعبين ضمن أفضل لاعبي العالم

وأوضح «عاشور» أن مصر تضم 3 لاعبين ضمن أفضل 50 لاعب تنس طاولة حول العالم، وهم عمر عسر صاحب المركز 25، ودينا مشرف بالمركز 35، وأحمد صالح بالمركز 49 على مستوى العالم، بجانب الموهبة هنا جودة صاحبة المركز الأول على مستوى العالم للناشئين لأعمار 15 و17 سنة وصاحبة المركز الثالث لفئة 19.

وقال إن مجلس إدارة الاتحاد بجميع أعضائه يبذل مجهودات كبيرة لاستقدام البطولات الكبرى لمصر، والتي كان منها النسخة الأولى لبطولة الأندية العربية «البارالمبية»، بالتعاون مع الاتحاد العربي لتنس الطاولة، وتحت رعاية الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

ختام البطولة العربية غدًا

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة أن غدًا الاثنين تنتهي مسابقات البطولة العربية البارالمبية في الإسماعيلية، التي تعد أفضل تأهيل لجميع اللاعبين لبطولة مصر الدولية التي تنطلق يوم 30 مارس وحتى 2 أبريل بالصالة المغطاة بالقرية الأولمبية لهيئة قناة السويس.

وأشار أن بطولة مصر الدولية البارالمبية يشارك بها 120 لاعبًا ولاعبة يمثلون 15 دولة وهي «بلجيكا، كوت ديفوار، التشيك، مصر، فرنسا، بريطانيا، اليونان، المجر، الهند، العراق، الأردن، كازاخستان، الكويت، رومانيا، سلوفاكيا».

وقال إن الاتحاد المصري لتنس الطاولة يسعى لمواصلة إنجازاته العربية والأفريقية والدولية، من خلال إعداد لاعبيه في منافسات تتسم بالجدية مع مختلف لاعبي المنتخبات العالمية.