  تعرّف على شروط الالتحاق بكليات الفنون التطبيقية.. تشمل 14 قسمًا

قالت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، إن الكلية على استعداد تام لاستقبال الطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات للالتحاق بالكلية، والمقرر تنفيذها بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 مباشرة وفقًا للمواعيد التي سيحددها الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

اختبارات كليات الفنون التطبيقية

وأشارت عميد كلية الفنون التطبيقية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الكلية ستقوم بالانتهاء من مناقشة مشاريع التخرج في يوم 21/7، وبعد الانتهاء منها سيتم عقد الاجتماع الدوري لمجلس الكلية لتحديد الشروط والاختبارات التي لا بد من توافرها في المتقدم للكلية، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن يوضح طبيعة الاختبارات هذا العام من قبَل الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة.

وأوضحت الشروط المطلوبة للالتحاق بكلية الفنون التطبيقية، على النحو التالي:

1- أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة شعبة علمي «علمي علوم - علوم رياضة».

2- أن يجتاز الطالب امتحان القبول الذي تحدده الكلية هذا العام مع ظهور التنسيق.

ولفتت إلى أن الكلية مدة الدراسة بها 5 سنوات، تشمل سنة إعدادية وأربع سنوات تخصص.

أقسام كلية الفنون التطبيقية

وأشارت «قطب» إلى أن كليات الفنون التطبيقية لها العديد من الأقسام وهي:

1- قسم الإعلان.

2- قسم الطباعة والنشر.

3- قسم الملابس الجاهزة.

4- قسم الزخرفة.

5- قسم الزجاج.

6- قسم التصميم الداخلي والأثاث.

7- قسم المنتجات المعدنية والحلي.

8- قسم الغزل والنسيج.

9- قسم طباعة المنسوجات والصباغة.

10- قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم.

11- تصميمات العمارة الداخلية.

12- تصميمات الديكور التنفيذية.

13- هندسة المناظر.

14- تكنولوجيا تخصص الإسقاط الهندسي.

من الجدير بالذكر أن جميع خريجي الكلية ينضمون لنقابة مصممي الفنون التطبيقية، وينضم خريجو قسم المنسوجات إلى نقابة المهندسين، الأمر الذي جعلها كلية شاملة لذلك زاد الطلب عليها من قبَل الطلاب ولانتشارها في سوق العمل.

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