تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2022.. تعرف على قواعد القبول قبل التقديم

أقرّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قواعد تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2022، للعام الجامعي المقبل أسوة بقواعد تنسيق القبول لباقي الشهادات، أبرزها تأكّيد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية 2022 نظام الـ3 سنوات والـ5 سنوات، لكل من الأنظمة: «التجارية والصناعية شعبة ترميم والزراعية والموسيقية ومدارس مساعدي الخدمات الصحية»، وكذلك الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة «نظام الثانوية + سنتان»، ودبلوم المدارس الفنية نظام الـ5 سنوات، بكليات الجامعات المصرية والمعاهد.

تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2022

وأكّد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنَّ تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2022، يتمثل في فتح باب القبول بكليات قطاعات: «التجارة، والتربية شعبة تعليم فني، وكليات التربية النوعية، وكليات الزراعة، والخدمة الاجتماعية، وكليات السياحة والفنادق، وكليات الهندسة، والفنون التطبيقية وكذلك كليات الآثار، والفنون الجميلة، وتكنولوجيا التعليم الصناعي»، وذلك وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي، التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية التي يتم تطبيقها على جميع الشهادات الثانوية والمعادلة العربية والأجنبية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأكّد المجلس الذي يترأسه وزير التعليم العالي، أنَّه يسمح لطلاب خريجي مدارس مساعدي الخدمات الصحية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية بمجموع 75% على الأقل في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسق للالتحاق وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي، التي أقرّها المجلس.

وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بكل الإرشادات والتعليمية الصحية في هذا الشأن.