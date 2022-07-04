8 شروط لتنسيق الدبلومات الفنية 2022 من «الأعلى للجامعات».. تعرف عليها

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الأسبوع الماضي نفس قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية لطلاب الدبلومات الفنية نظام الـ3 سنوات وكذلك نظام الـ5 سنوات، التي جرى تطبيقها العام الماضي ليتبعها أيضا طلاب العام الجديد، وكشف المجلس عن كافة قواعد تنسيقات الدبلومات الفنية 2022 والكليات المتاحة للطلاب والإجراءات المحددة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الخطوات لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد 19».

شروط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأوضح الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي قواعد تنسيقات الدبلومات الفنية 2022 التي تمت الموافقة عليها، وتمثلت في الآتي:

- قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية 2020 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات.

- يتم تنسيق طلاب الدبلومات الفنية علن طريق الموقع الإلكتروني لتنسيق القبول بالجامعات.

- يتم تحديد موعد تنسيقات الدبلومات الفنية 2022 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق عقب الانتهاء من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

- قبل تنسيق طلاب الدبلومات الفنية يتم إتاحة وفتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها لاجتياز اختبارات القدرات.

- طلاب الدبلومات الفنية 2022 يتم قبولهم بكليات «التجارة والزراعة والهندسة والآثار والسياحة وفنادق، والخدمة الاجتماعية والفنون التطبيقية والفنون الجميلة وكليات التربية التي بها شعب تعليم فني، و تكنولوجيا التعليم الصناعي».

- يطبق على طلاب الدبلومات الفنية نفس قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي التي يتم تطبيقها على طلاب تنسيق الثانوية العامة 2022.

-10% نسبة الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة وذلك من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية، ماعدا كليات التكنولوجيا والتعليم لان هذه الكليات قائمة أساسا على الشهادات الفنية.

- استثناء الـ50 الأوائل في كل شهادة فنية سواء نظام الـ3 سنوات أو الـ5 سنوات من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي المعمول بها.