تعرف على الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية فنون تطبيقية 2021

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، والحدود الدنيا للكليات للشعبة العلمية «رياضة وعلوم»، والشعبة الأدبية، وكشف عن نتيجة تنسيق كلية فنون تطبيقية 2021، بجانب الكشف عن الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وموعد انطلاقها، وكذلك موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية والانتهاء منها.

نتيجة تنسيق كلية فنون تطبيقية 2021: 77.31 % الحد الأدنى

وعن نتيجة تنسيق كلية فنون تطبيقية 2021، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى لكلية الفنون التطبيقية للشعبة العلمية «رياضة»، هو 77.31%، وقالت وزارة التعليم العالي، إن الكلية اكتملت مقاعدها من المرحلة الثانية لشعبة علمي رياضة، مؤكدة أن من جرى قبولهم بالكلية اجتازوا اختبارات القدرات 2021، بجانب تجاوز الحد الأدنى للالتحاق بالكلية، موضحة أن الحد الأدنى للكليات جرى تحديده وفقاً للأعداد المقررة لكل كلية.

تعرف على تنسيق كلية فنون تطبيقية 2021 في 4 جامعات

وتستعرض «الوطن»، الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق كلية فنون تطبيقية 2021 بمختلف الجامعات الحكومية «حلوان، وبني سويف، وبنها، ودمياط».

** فنون تطبيقية بنها: 331 درجة بنسبة 80.73%

** فنون تطبيقية حلوان: 325 درجة بنسبة 79.26%

** فنون تطبيقية دمياط: 320 درجة بنسبة 78.04%

** فنون تطبيقية بني سويف: 317 درجة بنسبة 77.31%

ويبدأ الطلاب المرشحون من قبل مكتب التنسيق، بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق كلية فنون تطبيقية 2021، وكذلك مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب، في تجهيز الأوراق المطلوبة لتقديمها للكليات المختلفة واستكمال الأوراق المطلوبة مع إجراء الكشف الطبي الشامل والحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا.