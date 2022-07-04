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انتهاء تفويج حجاج القرعة من المدينة إلى مكة لاستكمال المناسك 

كتب:

محمد بركات
03:01 م | الإثنين 04 يوليو 2022
الحج

الحج

فى إطار إهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443هـ، انتهت بعثة حج القرعة من تفويج حجاج القرعة وإكتمال وصول جميع الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لاستكمال أداء مناسك الحج، وذلك بعد أن قضوا الفترة المقررة لهم بالمدينة المنورة.

وصول الحجاج إلى مكة

وفور وصول الحجاج إلى مكه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قِبل أعضاء البعثة لتسكين الحجاج بالفنادق المخصصه لهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكى الشريف.. وتم التأكد والإطمئنان على الحالة الصحية العامة لحجاج القرعة، وعدم ظهور أية حالات وبائية أو معدية بين صفوف الحجاج.

تلبية احتياجات ضيوف الرحمن 

يأتي ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كافة إحتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج ، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.

وأعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والأهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج.

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بقلم محمد بركات