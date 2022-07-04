خالد منتصر: الشراء الموحد توفر دعامات القلب المطلوبة لحمدي الوزير

استجابت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي لمناشدة الدكتور خالد منتصر بما نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حول تدهور الحالة الصحية للفنان حمدي الوزير، وعدم وجود دعامات لإجراء جراحة بقلبه.

منتصر: توفير دماعات الشريان الأورطي لحمدي الوزير

وقال الدكتور خالد منتصر لـ«الوطن» إن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي تواصلت معه عبر اتصال هاتفي، وأبلغته عن توفيرها لدعامات الشريان الأورطي التي يحتاجها الفنان حمدي الوزير.

وأضاف «منتصر» أن الفنان حمدي الوزير منذ فترة طويلة يعاني من مشاكل صحية، حتى باتت حرجة للغاية، ومؤخرًا تم حجزه بأحد المستشفيات بعد تدهور صحته، لافتًا إلى أنه ممتن لاستجابة هيئة الدواء المصرية بتكلفتها بتوفير دعامات الشريان الأورطي التي في حاجة لها الفنان حمدي الوزير.

ابنة حمدي الوزير: والدي سيخضع لعملية جراحية بعد انتهاء الإجراءات

ومن جانبها قالت مي حمدى الوزير لـ«الوطن» إن والدها حاليًا موجود في العناية المركزة، والزيارات ممنوعة عنه، وجارٍ الآن إنهاء بعض الإجراءات والتحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وبمجرد الانتهاء من تلك الفحوصات سيخضع والدها لعملية جراحية على الفور.

وطلبت ابنة الفنان حمدي الوزير من جمهور والدها أن يدعوا له، كاتبة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يا رب اشفِ أبويا يا رب، وطمّنا عليه، ربنا يقوّمك بالسلامة يا حبيبي، بعد ربنا - سبحانه وتعالى - مالناش غيرك والله كلنا، ربنا يحفظك ويعافيك، أرجوكم دعواتكم ليه، بيعمل عملية جراحية دقيقة في شرايين القلب، اللهم عافه واشفه شفاء تامًا لا يغادر سقمًا، وبارك في عُمره وصحته».

واستطردت كاتبة: «شكرًا ألف شكر للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على اهتمامك وموقفك، والفنانة نهال عنبر شكرًا على تعبك واهتمامك بكل التفاصيل من أول لحظة يا حبيبتي، وأستاذ إيهاب فهمي، وأستاذ أحمد سلامة، وكل أعضاء مجلس النقابة، شكرًا بجد، ممتنة ليكم من كل قلبي».