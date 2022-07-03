خالد منتصر يناشد وزارة الثقافة بالتدخل لعلاج الفنان حمدي الوزير: حالته حرجة

ناشد الدكتور خالد منتصر، كل من وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية بالتدخل لعلاج الفنان حمدي الوزير، الذي يعاني من تمدد في شريان الأورطى، مؤكدا أن الحالة حرجة وتحتاج تركيب دعامات لوقف هذا التمدد ومنع التمزق.

خالد منتصر: حمدي الوزير صاحب مشوار ثري

وأضاف «منتصر» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: الفنان البورسعيدي الجميل حمدي الوزير يعاني من تمدد في شريان الأورطى والحالة حرجة وتحتاج دعامات لوقف هذا التمدد ومنع التمزق ، حمدي الوزير تابعت مشواره المسرحي في بور سعيد والقاهره وهو مشوار غني جداً لم يلق عليه الضوء مثل الدراما والسينما.

وتابع «منتصر»: الفنان حمدي الوزير يحتاج كل الدعم منا جميعاً نداء الى وزارة الثقافة ونقابة الممثلين وأطباء جراحات الأوعية الدموية من الأصدقاء الأعزاء ، نداء الى الجميع فالوقت يمر والوضع حرج جداً التكلفة عالية جداً والدعامات غير متوفرة في انتظار الرد.

مسيرة الفناة حمدي الوزير الفنية

حمدي الوزير قدم ما يزيد على 150 عملا فنيا في السينما والدراما والمسرح، واشتهر بتقديم أدوار الشر والأدوار المركبة على الشاشة.

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك فيها حمدي الوزير «حب في التخشيبة، قبضة الهلالي، الشطار، مصيدة الذئاب، يوم حار جدا، العفاريت، المغتصبون، العملاق، بئر الأوهام، أيام في الحلال، سواق الأتوبيس، الثأر، رغدة متوحشة، الهلفوت».

ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها حمدي الوزير «على نار هادئة، رأفت الهجان، قلب امرأة، المنصورية، وضع أمني، كابتن أنوش، بنات خارقات، الصعلوك، نساء لا تعرف الندم، العائد، قيود بلا قضبان، لقاء على الهوا، زمن عماد الدين، أوراق مصرية، الكومي».

وكان الفنان حمدي الوزير، قد تعرض لأزمة صحية نُقل بسببها إلى المستشفى، للخضوع لعملية جراحية في القلب، وكشفت ابنته مي عن تفاصيل حالته الصحية.

وقالت ابنته مي حمدى الوزير في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن والدها يتواجد حاليا فى العناية المركزة، وممنوع عنه الزيارات، وتجرى حاليا بعض التحاليل والفحوصات، وبمجرد الانتهاء منها سيخضع لعملية جراحية على الفور.