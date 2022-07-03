تطورات الحالة الصحية للفنان حمدي الوزير: حرجة ويحتاج إلى دعامات

كشفت مي الوزير، ابنة الفنان حمدي الوزير، عن تطورات حالته الصحية بعد أزمته الصحية الأخيرة، ومعاناته من مشاكل في القلب، مشيرة إلى أنه ما زال في العناية المركزة.

ابنة «الوزير»: حالة والدي حرجة

وقالت مي الوزير في تصريح خاص لـ «الوطن»: «حالة والدي حرجة وليست مستقرة، وما زال في العناية المركزة»، موضحة أنه يحتاج إلى تركيب دعامات في القلب ولكن هذا النوع من الدعامات غير متوفر في مصر ويحتاج إلى 3 أشهر لتجهيزه.

موعد جراحة حمدي الوزير

وأضافت أن تلك المدة خطر على حياة والدها لذلك لجأ الأطباء لإجراء جراحة عاجلة في القلب، بدلًا من الدعامات، مشيرة إلى أن الجراحة خطر بعض الشيء على حياته ولكنها الحل الأمثل الآن.

وتابعت أنه من المقرر خضوع الفنان حمدي الوزير للعملية الجراحية غدًا ولكنه غير مؤكد، «الدكاترة بيقولوا إنه محتاج العملية النهارده قبل بكرة بسبب حالته»، مشيرة إلى أن نقابة المهن التمثيلية ووزارة الثقافة دائمتان التواصل معهم للاطمئنان عليه.

الأزمة الصحية للفنان حمدي الوزير

وكانت مي الوزير كشفت عن تعرض والدها لأزمة صحية من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتبت: «يا رب إشفي أبويا يا رب وطمنا عليه، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي، بعد ربنا سبحانه وتعالى مالناش غيرك والله كلنا، ربنا يحفظك ويعافيك أرجوكم دعواتكم ليه، هيعمل عملية جراحية دقيقة في شرايين القلب.. اللهم عافه واشفه شفاء تاما لا يغادر سقما، وبارك في عُمره وصحته.. شكرا ألف شكر لدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على اهتمامك وموقفك».