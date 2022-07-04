في عيد ميلاده الـ45.. محطات فنية بارزة بمسيرة هاني سلامة

يحتفل اليوم الفنان هاني سلامة، بعيد ميلاده الـ45، إذ أنه ولد في 4 يوليو عام 1977، تخرج في المعهد الحديث لعلوم الكمبيوتر، ودخل عالم التمثيل عن طريق الصدفة حين اكتشفه المخرج يوسف شاهين الذي أخرج له فيلمه الأول «المصير» عام 1997.

هاني سلامة ويوسف شاهين

شارك الفنان هاني سلامة في بطولة 3 أفلام من إخراج يوسف شاهين وكان أولها فيلم «المصير» الذي صدر عام 1997، وكان من بطولة كل من نور الشريف، ليلى علوي، محمود حميدة، محمد منير، خالد النبوي، هاني سلامة، محمد رجب، روجينا، وحصل الفيلم على المرتبة 43 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما العربية حسب استفتاء لنقاد سينمائيين ومثقفين قام به مهرجان دبي السينمائي الدولي في 2013 في الدورة العاشرة للمهرجان.

وثانيها كان فيلم «الآخر» الذي صدر عام 1999، وكان من بطولة نبيلة عبيد، هاني سلامة، حنان ترك، لبلبة، محمود حميدة، عزت أبو عوف، أحمد وفيق، عمرو سعد، وكان الفيلم هو فيلم الافتتاح في مهرجان كان السينمائى الدولي.

وكان آخر تجمع فني لهم من خلال فيلم «سكوت ح نصور» الذي صدر عام 2001، من بطولة لطيفة، أحمد وفيق، أحمد بدير، هاني سلامة، حنان ترك، مصطفى شعبان، روبي، عمر خيرت.

هاني سلامة وخالد يوسف

تعاون الفنان هاني سلامة في بطولة 5 أفلام من إخراج خالد يوسف، وكان أولها فيلم «العاصفة» الذي طُرح في دور العرض عام 2001، بطولة يسرا، هشام سليم، حنان ترك، هاني سلامة.

وثانيها كان فيلم إنت عمري الذي طرح عام 2005، بطولة هاني سلامة، منة شلبي، نيللي كريم، هشام سليم.

وثالثها كان فيلم ويجا الذي طرح عام 2006، بطولة هاني سلامة، شريف منير، منة شلبي، هند صبري.

ورابعها كان فيلم خيانة مشروعة الذي طرح في 2006 أيضاً، بطولة هاني سلامة، مي عز الدين، سمية الخشاب، هشام سليم.

وكان آخر تجمع فني يضمهم سوياً هو فيلم «الريس عمر حرب» الذي طرح في 2008، وكان من بطولة هاني سلامة، خالد صالح، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب.

هاني سلامة يقتحم الدراما التليفزيونية

في عام 2013، قرر هاني سلامة اقتحام الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل «الداعية»، وقام بعدها ببطولة العديد من الأعمال التليفزيونية فمنها: نصيبي وقسمتك الذي قدم عام 2016، وحول شكل الدراما المصرية في الآونة الأخيرة، هذا المسلسل هو من قام بإرجاع فكرة المسلسل الذي كان يتكون من 5 حلقات، من خلال حكايات منفصلة يربطها فقط بطل العمل هاني سلامة، والمؤلف عمرو محمود ياسين باختلاف بقية الأبطال والمخرج.

هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز

وبعدما حقق النجم هاني سلامة هذا النجاح الكبير في الدراما التليفزيونية لعب بطولة 3 مسلسلات متتالية في مواسم دراما رمضان مع المخرج رؤوف عبد العزيز، ففي 2017 لعب بطولة مسلسل طاقة نور، وفي 2018 لعب بطولة فوق السحاب، وفي 2019 لعب بطولة قمر هادي.

هاني سلامة بطل رائعة نجيب محفوظ

وفي 2021 لعب هاني سلامة بطولة المسلسل الاستثنائي والمتميز «بين السما والأرض» المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ، الذي أشاد به الكثير من الجمهور والنقاد.

وشارك الفنان هاني سلامة مؤخراً بمسلسل ملف سري في موسم دراما رمضان 2022.