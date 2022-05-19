هاني سلامة يكشف أسباب ابتعاده عن السينما: راجع تاني الفترة الجاية

كشف الفنان هاني سلامة سبب ابتعاده الفترة الماضية عن السينما، مشيرًا إلى أن فيلمه الأول هو «المصير»، الذي يعدّ أقرب الأعمال الفنية إلى قلبه، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال هاني سلامة، خلال الفيديو ردًا على سؤال جمهور: «موضوع الأفلام والسينما لأنه سؤال اتكرر عليا كتير جدا، طبعا السينما هرجع وأقول زي ما قولت قبل كدا إنها بالنسبالي هي البريق الأهم والبريق الأجمل للشغلانة بشكل عام، وإن شاء الله ربنا يسهل في أفكار مختلفة كتير، مش بس رومانسية، لا فيه أنواع مختلفة كمان، شغال عليها وربنا يسهل إن شاء الله، وأعمل حاجة تعجبكم».

هاني سلامة يكشف إمكانية تقديمه فيلم من إخراجه

كما علق على سؤال أحد متابعيه عن إمكانية تقديمه فيلم من تمثيله وإخراجه وكتابته: «حد شايف إنه عايز يتفرج على عمل من كتاباتي وإخراجي، الموضوع طبعا شوية صعب، لأن في النهاية بالنسبة للإخراج، فأنا مش دارسه ولازم أكون مارست دا قبل كدا كمساعد حتى بشكل أو بآخر ودا مش عندي، أما على مستوى الكتابة، فهي ليها موهبة معينة ومافيش حاجة قريبة بالشكل دا، ممكن في المستقبل يكون الشخص عنده شغف أكتر بالموضوع دا ويدرس سيناريو وإخراج، ولكني في النهاية مركز في إطاري كممثل».

هاني سلامة: فيلم المصير الأقرب إلى قلبي

أما عن أفضل الأفلام التي يحبها، أشار أن فيلم «المصير» هو أقرب الأعمال إلى قلبه: «فيلم المصير بالنسبة ليا هو أحلى فيلم لأسباب كتيرة جدا مش بس جودة الفيلم وعظمة الفيلم وإخراج الفيلم، كفاية أنه يحمل اسم الراحل العظيم يوسف شاهين الله يرحمه، بالإضافة إلى كل النجوم الكبيرة الموجودة فيه».

وتابع: «وعشان كمان أول خطوة ليا في مجال الفن، كنت بركز أوي في تفاصيل كثيرة وكنت لسه بتعرف على الشغلانة بشكل عام، فذكريات كتير في الفيلم دا، وحسيت أني ابتديت من عاشر سلمة مش من أول سلمة رغم أنه كان السلمة الأولى ليا، بس دخلت في مدرسة محترفة بكل عناصرها واتعلمت منها تفاصيل كتيرة جدا».