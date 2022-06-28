هاني سلامة يمارس التنس في أحدث ظهور له: يومكم جميل «صورة»

شارك الفنان هاني سلامة جمهوره بصورة له وهو يمارس رياضة التنس في إحدى الملاعب، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك».

وظهر هاني سلامة في الصورة بإطلالة صباحية هادئة، وعلق قائلا: «شوية تنس بقى، يومكم جميل إن شاء الله»، وانهالت عليه التعليقات من محبيه والداعمين له.

آخر أعمال الفنان هاني سلامة

آخر أعمال الفنان هاني سلامة كانت مسلسل «ملف سرى»، والذي عُرض في شهر رمضان هذا العام وحقق نجاحا كبيرا، وشاركه البطولة ماجد المصرى، وعائشة بن أحمد، ودنيا عبد العزيز، ونضال الشافعي، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحسن محيي الدين، ونبيل عيسى نور محمود، وإيهاب فهمى، ومادلين طبر، وكارولين عزمي، وعلاء مرسي، وصبا الرافعي، وعمر زكريا، وإيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، وإنتاج شركة «فنون مصر» للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

ودارت أحداث المسلسل حول القاضي يحيى عز الدين، الذي توكل له مهمة محاكمة عائلة المالكي الثرية بتهمة الفساد، ويدفعه سعيه لتحقيق العدالة لخوض مغامرة خطيرة.

هاني سلامة يتجه لمواقع التواصل الاجتماعي

وفي إحدى تصريحاته من خلال برنامج «صاحبة السعادة» والتي تقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، قال هاني سلامة، إنه قرر دخول مجال السوشيال ميديا بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى استخدام تطبيقات التواصل الإلكترونية بشكل أكبر، موضحًا أنه ليس من أصحاب الحديث طوال الوقت عن تفاصيل يومه وحياته الشخصية والتقاط الصور كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه تعلم من والده أن يفكر في الأشياء مرة واثنين، وتعلم تحمل المسؤولية منذ الطفولة.