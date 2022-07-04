عبير صبري تنعى شقيقها برسالة مؤثرة: «ماما بتموت من غيرك.. إحنا مكسورين أوي»

نعت الفنانة عبير صبري شقيقها أحمد صبري، الذي وافته المنية قبل يومين بشكل مفاجئ، دون أزمات صحية قائلة: «ماما بتموت من غيرك».

ونشرت عبير صبري، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة أرشيفية تجمعها بشقيقها معلقة عليها: «يا حبيبي يا حتة من قلبي ليه يا حبيبي تسيبنا وتسيب ابنك وتمشي، كنت جميل وطيب وبتضحك وحنون علينا وعلى ماما.. ماما بتموت من غيرك وإحنا مكسورين أوي وقلبنا اتقسم من الحزن».

عبير صبري: «هخلي بالي من مروان ابنك»

وأضافت عبير صبري: «يا ريتني أنا ولا أنت يا حبيبي كنت تفضل لابنك وشبابك.. أنا بحبك أوي يا أحمد وربنا بيحبك وماما ومروة وهدير ومروان ابنك أنا هخلي بالي منه وهيكبر وهيبقى أحسن واحد في الدنيا، وإنت هتروح الجنة إن شاء الله وهشوفك قريب وآجي لك وسلم على بابا، ربنا يرحمكم ويغفر لك يا نور عيني يا أخويا اللي حيلتي من الدنيا يا حبيبي».

إلهام شاهين: المصاب أليم

وكانت إلهام شاهين كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «صديقتي الغالية جدًا عبير صبري.. قلبي معك ومع مروة ومع ماما.. عزائي لكم.. والكلمات لا تسعفني، فالمصاب أليم والتعبير عنه أكبر من أي كلام.. ربنا معاكم يقويكم ويصبركم.. ويعطي ماما الصحة.. ويحافظ عليكم من كل شر.. ربنا يرحم الأخ العزيز الغالي ويجعل مثواه الجنة يا رب».