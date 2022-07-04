عاجل.. السعودية تعلن موعد انطلاق الرحلات المباشرة بين «العلا» والقاهرة

أعلنت شركة «طيران ناس» السعودية، اليوم، موعد إطلاق أولى رحلاتها المباشرة بين مدينة «العلا» بالمملكة العربية السعودية، والعاصمة المصرية القاهرة.

انطلاق أولى الرحلات بين العلا والقاهرة

وبحسب وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، حددت شركة «طيران ناس» السعودية، أولى رحلات الطيران المباشرة بين العلا والقاهرة، والتي ستكون في السادس من أكتوبر 2022 المقبل، ومن المقرر أن تربط شركة الطيران بين المدينتين من خلال رحلتين مباشرتين أسبوعيا، تنطلقان أيام السبت والخميس، من مطار العلا الدولي إلى مطار القاهرة الدولي ذهابا وإيابا.

أهمية مدينة العلا السعودية التاريخية

يذكر أن مدينة العلا، تتميز بأهميتها التاريخية والطبيعية والجغرافية وبمواقعها الأثرية من الحضارات الدادانية والنبطية والرومانية والإسلامية القديمة، حيث تكشف عن تاريخ البشرية منذ أكثر من 7000 عام.

كما أن مدينة العلا، تعتبر بمثابة متحف مفتوح في الهواء الطلق وهي موطن أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة وهو موقع الحِجر الأثري، حيث يشتهر بأكثر من 110 مقبرة نبطية منحوتة في صخور جبال الحجر الرملي والتي يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد.