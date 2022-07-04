دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة.. ردد ما كان يقوله النبي «فيديو»

دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة.. من أكثر العبارات التي تتصدر محركات البحث «جوجل» لليوم الخامس، إذ يرغب المسلمون اغتنام فضل تلك الليالي المباركة، لذا يقدم «الوطن» خلال السطور التالية، أفضل الأدعية المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم، بحسب ما ردده الدكتور شوقي علام.

دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة

وفيما يتعلق بموضوع دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة فقد نشرت دار الإفتاء فيديو يتضمن دعاء بصوت الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قائلا في تسجيل صوتي: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والإسلام ربي وربك الله».

رؤية هلال ذي الحجة

وبالإضافة إلى دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة فقد أعلنت دار الإفتاء ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1443هـ، وأنه قد تحقق لديها شرعًا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذي الحجة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

كما أصدرت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، قرارها رقم (158/ هـ) الذي تضمن أن يوم غد الخميس الموافق للثلاثين من شهر يونيو 2022م، هو غرة شهر ذي الحجة.

وذكر مفتي الجمهورية في وقت سابق عبر موقع دار الإفتاء الرسمي أنه يجب على كُلِّ أهل بلدٍ متابعةُ إمامهم في رؤية الهلال من عدمه، فإن الرؤية قد تختلف من بلد لآخر، بشرط إمكان الرؤية وفقًا للحسابات الفلكية، مع مراعاة أن الشهر القمري لا يزيد عن ثلاثين يومًا ولا ينقص عن تسعة وعشرين، وأن رؤية المشرقي حجةٌ على المغربي إذا اتحد خط العرض.