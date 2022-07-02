داعية يوضح حكم التكبير المطلق في العشر من ذي الحجة وفضله

مع بداية شهر ذي الحجة يتساءل الكثير من الناس عن حكم التكبير في العشر من ذي الحجة، وفضله، وذلك لاغتنام هذه الأيام في العمل الصالح لما لهذه الأيام من فضل كبير، حيث أقسم الله بها «وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ»، وأنها الأيام المعلومات التي شرع فيها ذكره «ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام»، وفيها يوم عرفة.

حكم التكبير المطلق

وحول حكم التكبير في العشر من ذي الحجة قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، إن هذه الأيام سماها النبي صلى الله عليه وسلم «أيام الله» وهذه الأيام نصحنا رسول الله بأن لا نتركها تمر دون الاستفادة منها جيدا، كما جاء في الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لله في أيام نفحات ألا فتعرضوا لها»، لذلك نحاول التعرض لهذه الليالي العشر في شهر الله الحرام «ذي الحجة» وهي الأيام التي تسبق يوم عرفة والذي به يتم ركن الله الأعظم وهو الحج لكل من ذهب الي بيت الله الحرام قاصدا الحج.

التكبير المطلق في العشر من ذي الحجة

وأوضح الداعية خالد الجمل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة: «ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه الأيام، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء»، لذلك نحاول أن نتقرب الي الله في هذه الأيام بشتى أنواع العمل الصالح من صيام وقيام وصلة أرحام وبر ومن بر للوالدين وأن نعفوا عن من أساء لنا طمعا في رضا الله وفي مغفرته.

فضل التكبير في العشر من ذي الحجة

وأشار «الجمل»، إلى أن من أهم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله التهليل، أي قول: «لا اله الا الله» والتكبير وهو قول «الله أكبر» ويكون بأي صيغة نريد ويستحب أن تكون بصيغة تكبيرات العيد والمعروفة لدى الجميع، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل التهليل والتكبير كما جاء في الحديث «ما أهل مهل قط إلا بُشر، وما كبر مكبر قط إلا بُشر، قالوا بالجنة؟ قال نعم».