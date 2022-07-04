تردد قناة تكبيرات العيد على النايل سات 2022.. تابعها في العشر من ذي الحجة

بالتزامن مع العشر الأوائل من ذي الحجة واقتراب يوم عرفة، ترتفع عمليات البحث عن تردد قناة تكبيرات العيد على النايل سات 2022 والتي تنقل للمشاهدين مناسك الحج على مدار الساعة، والتكبيرات وعددها خلال العشر الأوائل من ذي الحجة وتستمر أيام التشريق، وحتى غروب شمس اليوم الرابع لعيد الأضحى.

وفي هذا الصدد، يجيب موقع «الوطن» على تساؤلات القراء والتي تزداد عبر مواقع البحث العالمية، عن تردد قناة تكبيرات العيد على النايل سات 2022 فضلا عن عدد من القنوات التي تنقل البث المباشر للتكبيرات في الحرم، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة تكبيرات العيد على النايل سات 2022

ويمكن ضبط تردد قناة تكبيرات العيد على النايل سات 2022 والتي تنقل تكبيرات عيد الأضحى المبارك عبر شاشتها من خلال ضبط المعلومات الآتية:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

التردد: 10728.

تردد القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى 2022

وفضلا عن قناة تكبيرات العيد، هناك عدد من القنوات الفضائية الدينية والتي تبث وتذيع تكبيرات عيد الأضحى 2022 خلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 1443 هـ، وحتى آخر أيام العيد، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة السعودية قرآن

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12015.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة كنوز

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 10728.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

موعد عيد الأضحي 2022

ويأتي عيد الأضحى هذا العام بداية من يوم السبت المقبل والموافق 9 يوليو، وتستمر أيام العيد حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر ذاته، على أن تكون وقفة يوم عرفة يوم الجمعة الموافق 8 يوليو الجاري.