نادر الأتات يطرح أغنية «الضيعة».. قالب غنائي شعبي

طرح الفنان اللبناني نادر الأتات، أحدث أعماله الفنية الجديدة وهو فيديو كليب أغنية «الضيعة»، حصريا عبر قناة شركة «لايف ستايلز» الرسمية على موقع اليوتيوب.

كليب «الضيعة» توقيع المخرج زياد خوري

وحمل كليب «الضيعة»، توقيع المخرج زياد خوري، من إنتاج لايف ستايلز، وشارك في بطولته الممثلة السورية رواد عليو، والتي ستظهر بإطلالة خاصة شكلت بعداً دراميا للكليب من حيث الأداء الذي قدمته.

وجاءت كلمات أغنية «الضيعة»، لـ«نادر الأتات»، بقالب غنائي شعبي، حيث الدبكة والإيقاعات التي تُناسب فصل الصيف، وحملت كلمات وألحان حسام خوري، وتوزيع فادي جيجي، ويقول مطلعها

رجعت على هالضيعة ولقيت الضيعة مو ضيعة

والأرض بور ويبساني والشجر غصونو دبلاني

والناس قلوبا قسياني نسيو الضيعة وربيعا

بضيعتنا انقلبت الأحوال صار العالم هما المال

كان الدار بلزق الدار والجار يفضفض للجار

وهلق يا عالم شو صار بهالضيعة وربيعا

حتى البنت الل حبيتا وعَ إيديِّ ربيتا

رجعت لقيتا نسياني وقلبا بمطرح تاني

يا خسارة حبي وحناني باعتني وحالف ما بيعا

نادر الأتات يصور «الضيعة» فى بيروت

ونشر نادر الأتات، قبل أيام، فيديو يجمعه مع بطلة العمل، التي أدارت ظهرها للكاميرا حتى لا تكشف عن هويتها وسأل «الأتات»، متابعيه: «مين بتقولوا بطلة كليب الضيعة معي؟».

كانت الشركة المنتجة طرحت، خلال الفترة الماضية، عددا من الكليبات أبرزها أغنية فايز السعيد «ليش انت هلقد حو» وأغنية أخرى للفنانة مي فاروق بعنوان «اه يا طير».