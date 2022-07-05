المنشآت الفندقية تحظر على أعضائها التعامل مع كيانات غير مرخصة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه ورد للغرفة خطاب من محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، يفيد بأن الوزارة تلقت شكاوى بقيام بعض الشركات التي لديها سجلات تجارية تتضمَّن بعض الأنشطة مثل (تنظيم المعارض والمؤتمرات وتحجز الفنادق وتنظيم الرحلات وتوفير وسائل النقل وإصدار تذاكر الطيران)، بالتعامل مع الفنادق فى تلك الأنشطة رغم أن تلك الشركات تمارس أنشطة مقصور القيام بها على شركات السياحة وفقا للقانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر فى شأن أعمال الشركات السياحية،ورغم عدم الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.

عدم تعامل المنشآت الفندقية المصرية مع أى كيان غير مرخص

وشدد خلال المنشور الدورى رقم (109) لعام 2022الذى تم تعميمه على كافة فنادق الجمهورية بضرورة عدم تعامل المنشآت الفندقية المصرية مع أى كيان غير مرخص له بمزاولة النشاط من وزارة السياحة والآثار.

تعديل التوقيتات الخاصة بإستضافة فنادق شرم الشيخ لضيوف مؤتمر المناخ

وفى نفس السياق أكدت غرفة المنشآت الفندقية أنه تم التوافق على تعديل التوقيتات الخاصة بإستضافة فنادق شرم الشيخ لضيوف مؤتمر المناخ فى دورته الـ 27 والذى تستضيفه شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وأضافت الغرفة ان 3% من الغرف المخصصة لاقامة ضيوف المؤتمر سينتهى فترة سريان تخصيصها يوم 31 يوليو الجارى ،كما ان 30% من باقى الغرف المخصصة لإقامة ضيوف المؤتمر ستنتهى فترة سريان تخصيصها يوم 31 أغسطس المقبل ،على ان تنتهى فترة سريان تخصيص 100% من الغرف المخصصة لإستضافة ضيوف المؤتمر يوم 30 سبتمبر المقبل .

وأوضحت الغرفة انه يجب الوضع بالإعتبار ضرورة التعاقد مع الشركة المنظمة للمؤتمر طبقا للأسعار المعلنة من الغرفة وذلك طبقا للتصنيف الجديد الصادر من وزارة السياحة لدرجة نجومية الفنادق ،لافتة إلى انه فى حال ان سبق للفندق التعاقد مع الشركة المنظمة للمؤتمر من قبل فلابد ان يتم تعديل التعاقد طبقا لتصنيف النجومية الجديد للفندق .