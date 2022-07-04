المنشآت الفندقية: تزايد التدفقات السياحية على الغردقة في يوليو وأغسطس

كشف علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ التدفقات السياحية الوافدة للمدينة في تزايد مستمر، مشيرا إلى أن كافة الجهات المسؤولة بالدولة ومحافظة البحر الأحمر اتخذت العديد من الإجراءات لتيسير الرحلات السياحية، وجرى غلق المنطقة الممتدة من شمال «دشة الضبعة»، وحتى شمال خليج «مكادي»، ومنعت أي أنشطة بحرية لمدة 3 أيام، لضمان أمن السائحين خلال رحلاتهم البحرية.

الحادث لم يتسبب في إلغاء الحجوزات

وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أن الغردقة تقع على بحر مفتوح يضم كافة أنواع الأحياء المائية، وهو ما يعد أبرز عناصر الجذب السياحي، حيث يمارس السياح السباحة والألعاب المائية في الأماكن المخصصة لذلك بمنتهى الحرية والأمان، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة للغردقة من جميع دول العالم بدأت في الارتفاع بداية من الشهر الجاري.

ارتفاع متوقع للتدفقات السياحية بالغردقة

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى انه من المنتظر أن تشهد الحركة السياحية الوافدة إلى الغردقة ارتفاعا مطردا خلال شهري يوليو وأغسطس 2022، لاسيما مع الحجوزات الحالية والمستقبلية للمواطنين المصريين وللسياح الأجانب والعرب.

وكان تامر نبيل، أمين عام جمعية «مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر»، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن نسب الإشغال حاليا بفنادق الغردقة تتجاوز 70%، لافتا إلى أن السياح الألمان والبولنديين والمجريين والبريطانيين هم الأكثر تواجدا حاليا بالمنتجعات والمنشآت الفندقية بالغردقة، موضحا أن الأشهر المقبلة ستشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين لكل من الغردقة ومرسى علم.