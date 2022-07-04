بوتين: الجنرالات اقترحوا «تطوير الهجوم» لكن ينبغي الالتزام بالخطط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه تلقى اقتراحا من جنرالات الجيش الروسي، بشأن تطوير العمليات الهجومية في أوكرانيا، مضيفا: «الجنرال ألكسندر بافلوفيتش لابين، أبلغني والجنرال سيرجي فلاديميروفيتش سوروفيكين، بالتقدم المحرز في تنفيذ المهام الموكلة إليهما، ومقترحاتهما لتطوير العمليات الهجومية»

يجب أن تستريح الوحدات العسكرية

وبحسب شبكة سي إن إن، أضاف بوتين أن وزارة الدفاع تضع نصب عينيها جميع مقترحات القادة الميدانيين، قائلاً إنه بينما يجب أن تستريح الوحدات العسكرية التي شاركت في العملية في جمهورية لوهانسك الشعبية فإن التشكيلات الأخرى، بما في ذلك الشرق، ويجب على مجموعات الغرب المضي قدما في المهام وفقا للخطط.

بوتين يهنئ القوات الروسية على تحقيق النصر

يأتي ذلك في الوقت الذي هنأ فيه بوتين القوات الروسية على «تحقيق النصر» في منطقة لوهانسك الأوكرانية، وفي اجتماع نقلته وسائل الإعلام الرسمية الروسية، أبلغ وزير الدفاع سيرجي شويجو بوتين بالتقدم الروسي في المنطقة.

وقال شويجو: «بدءًا من 19 يونيو، بدأت التشكيلات والوحدات العسكرية بالتعاون مع وحدات الفيلق الثاني للميليشيا الشعبية التابعة لجمهورية لوهانسك الشعبية وبدعم من مجموعة القوات الجنوبية تنفذ بنجاح عملية هجومية لتحرير أراضي جمهورية لوهانسك الشعبية».

وأضاف شويجو أن منطقة «مرجل جورسكي» وليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك، جرى تطويقها في غضون أسبوعين، وزعم أن الجيش الأوكراني فقد 5469 جنديًا في المعارك، وأخبر بوتين شويجو أن الأفراد العسكريين، الذين ساهموا في القتال في لوهانسك، سيكافأون على شجاعتهم، وأن عليهم الآن الراحة.

وقال بوتين «الوحدات العسكرية الأخرى، بما في ذلك الجماعات العسكرية الشرقية والغربية، عليها أن تفي بمهامها وفقا للخطة المقترحة سابقا».

وأضاف: «آمل أن ينجح كل شيء كما حدث في منطقة لوهانسك»، وأشاد بوتين بميليشيا لوهانسك لإظهارها البطولة، وقال: «أهنئكم جميعًا وأتمنى لكم كل التوفيق».