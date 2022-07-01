بوتين يعلن تأميم شركة «ساخالين» لاستثمارات الطاقة

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث اقتصادية، كان من أهمها إعلان السلطات الروسية، تأميم شركة «ساخالين» لاستثمارات الطاقة، فيما فشل «صندق النقد» في إبرام صفقة مع سريلانكا.

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما، بـ تأميم شركة «ساخالين» لاستثمارات الطاقة لتصبح ملكا لـ«موسكو»، فيما ستحصل شركة «جازبروم ساخالين القابضة» على حصة في شركة «ساخالين-2» بما يتناسب مع الحصة في «ساخالين للطاقة».

وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، قال في وقت سابق، إن فرض سقف محتمل لأسعار الواردات على نفط بلاده قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، انخفضت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، أمس الخميس، بعد إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وتراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» 33.45 نقطةً «0.88%»، ليسجل عند الإغلاق 3785.38 نقطة.

تراجع «داو جونز الصناعي» بنسبة 0.82%

وانخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» 253.88 نقطة «0.82%» ليحقق عند إغلاق جلسة التداول، 30775.43 نقطة، كما تراجع «ناسداك المجمع» عند 149.15 نقطةً «1.33%»، ليسجل 11028.74 نقطةً.

وتراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة، الأسبوع الماضي، وأوضحت وزارة العمل الأمريكية، إن الطلبات تراجعت لتسجل 231 ألف.

وفي المملكة المتحدة، أنهى مؤشر بورصة لندن «فوتسي 100» تعاملاته، أمس الخميس، على انخفاض، بنسبة 1.96 %، ما يعادل 143.04 نقطةً، مسجلا 7169.28 نقطة.

ارتفاع الجنيه الإسترليني مقابل «اليورو» بزيادة 0.10 %

من جانبه، سجل الجنيه الإسترليني، أمس الخميس، ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي، وتداول مع موعد إغلاق أسواق لندن عند 1.2174 دولار أمريكي، بزيادة 0.37 %، وارتفعت العملة البريطانية مقابل العملة الأوروبية الموحدة«اليورو» بزيادة 0.10 % لتسجل 1.1620 يورو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

تراجع العقود الآجلة لـ«خام برنت» بنسبة 3%: 109.03 دولارات للبرميل

وفي قطاع النفط، تراجعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» بنسبة 3% لتحقق عند التسوية 109.03 دولارات للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام تكساس 3.7% لتسجل 105.76 دولار للبرميل.

وأمس الخميس، اتفقت مجموعة «منتجي أوبك+» بما في ذلك روسيا، على التمسك باستراتيجيتها الإنتاجية بعد يومين من الاجتماعات

وسجل الذهب، أمس الخميس، أسوأ أداء ربع سنوي، وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 1807.11 دولارًا للأونصة، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1807.7 دولار.

وفي سريلانكا، فشل «صندوق النقد الدولي» في إبرام صفقة مع الحكومة، لحزمة إنقاذ التي أوشكت على الإفلاس بعد 10 أيام، ووعد الصندوق بمواصلة المحادثات مع سريلانكا من خلال تسهيل الصندوق الممدد «إيه إف إف».