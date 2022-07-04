الكرملين: بوتين لن يهنئ بايدن باحتفالات يوم الاستقلال الأمريكي

قال الكرملين، إنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يهنئ نظيره الأمريكي جو بايدن في احتفالات يوم الاستقلال الأمريكي يوم الاثنين بسبب تصرفات واشنطن «غير الودية» تجاه موسكو.

ونقلت «رويترز» عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله لوسائل الإعلام في مكالمته الهاتفية اليومية العادية: «التهاني هذا العام بالكاد يمكن اعتبارها مناسبة، السياسات غير الودية للولايات المتحدة هي السبب».

توترات في العلاقات الروسية الأمريكية

وتشهد العلاقات الأمريكية الروسية توترات بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وفرضت أمريكا عددًا من العقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

كما دعمت الولايات المتحدة أوكرانيا بأسلحة متطورة لمواجهة الحرب الروسية.