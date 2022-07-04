قبل إجازة العيد للبنوك.. 7 خطوات للاشتراك في خدمة «الأهلي موبايل»

تستعد البنوك العاملة في مصر، لإجازة طويلة نسبيا، تتوقف خلالها شبكات الفروع داخل جمهورية مصر العربية عن استقبال العملاء، نظرا لاقتراب دخول عيد الأضحى المبارك 2022، الذي يستهل أولى أيامه بوقفة عرفات يوم الجمعة الموافق 8 يوليو الجاري، وتستمر عطلته لمدة أسبوع، بحسب بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم.

استمتع بإجازتك في العيد وانجز معاملاتك عبر خدمة الموبايل بانكينج

ووفقا لموقع البنك الأهلي المصري، فقد تم تطوير خدماته الرقمية المتعددة، والتي تتنوع بين المحافظ الإلكترونية والموبايل البنكي والإنترنت البنكي، ما يسهل على المتعاملين الاستفادة من الخدمات البنكية وإنجاز معاملاتهم المالية على مدار الأسبوع طوال الـ 24 ساعة، حتى في أيام العطل والإجازات الرسمية، وبدون الحاجه للذهاب إلى الفرع.

في 7 خطوات بسيطة.. اشترك في خدمة «الأهلي موبايل»

ويستعرض التقرير التالي كيفية الإشتراك في خدمة الموبايل بانكينج من البنك الأهلي والتي تم إطلاقها بالاسم التجاري «الأهلي موبايل»، وتعد من أبسط وأسرع الخدمات المصرفية في ظل التحول الرقمي الذي تشهده البلاد؛

1- إدخال العميل لرقم البطاقة الشخصية وهاتفه المحمول مطابق للرقم المسجل لدي البنك.

2- بعد تحقق النظام من البيانات المدخله؛ سيقوم بإرسال رمز التحقق على الهاتف المحمول.

3- بعد إدخال رموز التحقق؛ سيقوم النظام بالتأكد من صحة الكود.

4- إدخال العميل لإيميله الشخصي أو البريد الإلكتروني.

5- تسجيل الطلب على النظام، مع العلم سيتم تنفيذه خلال يومين عمل كحد أقصى.

6- سيتم ارسال كود مرور خاص بخدمة الأهلي نت على الهاتف المحمول للعميل، كما سيتم ارسال كود المستخدم على البريد الإلكتروني.

7- تحميل نموذج تحديث البيانات.

يشار إلى استهداف الدولة المصرية تحقيق أهداف خطة للشمول المالي والتحول الرقمي 2030، من خلال توجيه البنوك العاملة في مصر بإشراف البنك المركزي المصري، بضرورة التوسع الأفقي والرأسي وتوسيع قاعدة العملاء الحاليين بضم أشخاص جدد ودمج الاقتصاد غير الرسمي للوصول إلى مستوى أعلى من الشفافية، وذلك عبر الإنتشار الجغرافي وإطلاق الخدمات المصرفية الإلكترونية من الموبايل والإنترنت البنكيين والمحافظ الإلكترونية ونشر ماكينات ATM.