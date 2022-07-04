6 مميزات للدفع بفيزا البنك الأهلي إذا كنت من محبي «الأونلاين شوبينج»

تكثّف البنوك العاملة في السوق المحلي، إطلاق خدماتها الرقمية ومنتجاتها المصرفية الإلكترونية، للوفاء باحتياجات العملاء المختلفة في عصر اتسم بالتغيير السريع، بحيث لم تعد المعاملات المالية اليومية، بل والصفقات التجارية الكبرى، تستغرق الكثير من الوقت، خاصة مع انتشار «التجارة الإلكترونية»، وصار من الممكن التسوق من كبرى المتاجر العالمية وأنت في مكانك، ودفع فاتورتك دون مغادرة منزلك، ما يعرف بالأونلاين شوبينج أو التسوق الرقمي.

خدمات رقمية من البنك الأهلي لتسهيل الدفع والتحصيل

ووفقا للموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، يتيح البنك العديد من الخدمات الرقمية التي تسهل عمليات الدفع والتحصيل، نستعرض منها في التقرير التالي خدمة الأهلي للتسوق عبر الإنترنت AL Ahly E – Shopping، والتي تساعد على إتمام وإنهاء المعاملات اليومية للتجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت.

ما هي خدمة «الأهلي للتسوق»؟

وتتيح خدمة «الأهلي للتسوق» أو الشراء أونلاين من البنك الأهلي المصري، للعملاء، إمكانية شراء المنتجات والحصول على الخدمات، وكذلك سداد المستحقات أونلاين للمؤسسات والجمعيات الأهلية التي ترغب في إضافة الخدمة لمواقعها الإلكترونية أو عبر تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها، علما بأنّه يتم تأمين البنك الأهلي لعمليات الدفع عبر الإنترنت، باستخدام وسائل تأمين حديثة ومتعارف عليها دوليا لحمايتها من عمليات القرصنة الإلكترونية.

مميزات التحصيل الإلكتروني من البنك الأهلي

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مميزات خدمات التحصيل الإلكتروني من البنك الأهلي، والتي جاءت كما يلي:

1. سرعة إتمام عمليات الدفع بسهولة وأمان، ومن أي مكان فى العالم.

2. إمكانية المتابعة اللحظية لتحركات الأموال التي تتم على حساب كل شركة، وإتاحة طباعة تقارير مفصلة للمراجعة.

3. إمكانية التحصيل الإلكتروني للمعاملات بمختلف العملات، من «الجنيه مصري، والدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الاسترليني».

4. تسوية المدفوعات فى حسابات الشركات خلال يومين عمل فقط.

5. يمكن للمتعاملين استخدام العديد من البطاقات في الدفع، مثل بطاقات «ميزة»، و«فيزا VISA»، و«ماستر كارد MasterCard».

6. توافر إمكانية إلغاء الحركات أو المعاملات المالية، ورد المبالغ المدفوعة إلى العملاء مرة أخرى.

ويعرض موقع البنك الأهلي العديد من الخدمات المتاح تحصيل تكلفتها عن طريق خدمات التحصيل الإلكتروني من البنك الأهلي، مثل خدمات الطيران، والسياحة، والتجزئة، والتعليم والثقافة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والترفية والمواقع التجارية، ومجال النقل، والاتصالات، والتبرعات ومؤسسات المجتمع المدني، والعديد من القطاعات المهمة الأخرى والحيوية.