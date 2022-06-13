5 خدمات تتيحها سيارات البنك الأهلي للصرف الآلي.. وتسهيلات خاصة لذوي الهمم

يهتم البنك الأهلي المصري بإطلاق خدمات جديدة طوالي العام، لتلبية احتياجات عملائه من كافة الشرائح والفئات، والتي تتناسب مميزاتها مع الفئة المقدم لها تلك الخدمة.

وأطلق البنك الأهلي مؤخرا خدمة جديدة، لتغطية المناطق والمدن السياحية تزامنا مع دخول موسم الصيف، عبر توفير سيارات الصراف الآلي المتنقلة، في إطار دعم البنك لخطة الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي.

البنك الأهلي يساهم في تقليل التكدس بسيارات الصراف الآلي

ومن خلال تلك الخدمة أو المبادرة الجديدة من البنك الأهلي المصري، يمكن للمواطنين والعملاء التمتع بالعديد من المميزات والخدمات المصرفية التي نستعرضها في التقرير التالي:

- تساهم في تقليل حجم التكدس والازدحام على ماكينات الصراف الآلي ATM.

- انتشارها في مختلف المدن الساحلية، ما يخفف الضغط على الفروع بموسم الصيف.

- دعم فروع البنك الأهلي، أثناء فترات الأعياد والمناسبات الرسمية.

- توفير خدمات الصارف الآلي للمصيفين، قرب أماكن تواجدهم، وعدم الحاجه لزيارة الفرع.

- العمل بالسيارات المتنقلة طوال موسم الصيف.

- السيارات مزودة بمطالع مخصصة للكراسي المتحركة، مع إجراء تعديلات لتناسب ذوي الهمم، تسهيلا على العميل، بدون الحاجة إلى تدخل أو مساعدة خارجية.

المدن الساحلية تشهد إنطلاق مبادرة البنك الأهلي

تتوافر الخدمة الجديدة التي أطلقها البنك الأهلي، من نشر سيارات الصارف الآلي، في عدة مدن ساحلية خلال موسم الصيف الحالي، مثل؛ «بلطيم، وجمصة، ومرسي مطروح، ومحافظة البحر الأحمر، والساحل الشمالي، والعين السخنة»، بجانب تواجدها بأرض المعارض الدولية.

كما تمت إتاحة سيارات الصارف الآلي التابعة للبنك الأهلي، خلال فترات صرف المرتبات، بمقر 74 شركة حتى نهاية العام الماضي، والتي يتم تحويل رواتب الموظفين بها على البنك.

يشار إلى إتاحة البنك تلك السيارات ببعض القرى المصرية أثناء فترة انتشار جائحة كورونا، دعما منه لتلك المناطق؛ خاصة التي لا يتوافر بها عدد كافي من ماكينات ATM، مثل واحة سيوة وسانت كاترين.

الخدمات البنكية المتاحة من سيارة الصارف الآلي

- إتمام عمليات السحب والإيداع.

- تغيير العملات.

- سداد الفواتير والتبرعات.

- التحويل اللحظي للأموال.

- خدمات الاستعلام عن الرصيد البنكي، وطلب كشف حساب مختصر.

يجدر الإشارة إلى أنَّ عدد أسطول سيارات الصراف الآلي المتنقلة mobile ATMs، وصل إلى 19 سيارة، مع استهداف البنك الأهلي زيادة العدد الحالي إلى 28 سيارة بنهاية يوليو 2022.