تعرف على رزان جمّال بعد تألقها في فيلم كيرة والجن

بحضورها القوي وطلتها الجذابة، خطفت إيميلي قلوب المشاهدين مع أول مشهد لها في فيلم كيرة والجن، وهو الحضور الذي يجعلك كمشاهد تنتظر ظهورها في المشاهد التالية من أحداث الفيلم.

وشخصية إيميلي هي ابنة القاضي الإنجليزي التي تقع في حب المناضل المصري أحمد كيرة (كريم عبد العزيز)، وجسدتها الممثلة اللبنانية البريطانية رزان جمّال، ما جعل الكثيرين يطرحون تساؤلات عمن تكون رزان جمّال.

معلومات عن رزان جمال

رزان جمّال ممثلة لبنانية بريطانية، حققت نجاحاً كبيراً عربياً وعالمياً اشتهرت في العالم العربي بتجسيدها لشخصية ماغي في مسلسل ما وراء الطبيعة (2020)، من إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، وشاركت في بطولته مع أحمد أمين وآية سماحة، وهو أول مسلسل مصري ضمن أعمال نتفلكيس الأصلية.

أثبتت رزان براعتها في الكوميديا من خلال شخصية كارلا التي جسدتها أمام هند صبري ومحمد ممدوح في المسلسل الكوميدي إمبراطورية مين.

وعاشت قصة حب مستحيلة مع تيم حسن من خلال أحداث المسلسل الاجتماعي الرومانسي أنا.

أعمال شاركت فيها رزان جمال

وفي الجزء الثاني من مسلسل سرايا عابدين شاركت رزان النجمة يسرا وقصي الخولي ومجموعة كبيرة من النجوم، بدور زوجة الإمبراطور الفرنسي التي تعاني من تسلط زوجها وطباعه السيئة.

كما شاركت في بطولة مسلسل الشك أمام الممثلة السعودية فاطمة البنوي.

وعلى المستوى العالمي، حققت رزان جمّال نجاحاً ملحوظاً، إذ شاركت في العديد من الأعمال الفرنسية والأمريكية والبريطانية، من بينها ثلاثة أفلام شاركت في مهرجان كان، وهي Cruel Summer، أول تجربة إخراجية لمغني الراب الشهير كانييه ويست، وUne Histoire de Fou للمخرج روبرت جيديجيون المرشح مرتين لجائزة الدب الذهبي بـ مهرجان برلين، وCarlos للمخرج الفرنسي أوليفييه أساياس، والذي حصد أيضاً جائزة جولدن جلوب في 2011، بالإضافة إلى فيلم الأكشن A Walk Among the Tombstones أمام النجم الأيرلندي المرشح للأوسكار ليام نيسون، وإخراج وتأليف سكوت فرانك الفائز بجائزة إيمي الإخراج والإنتاج الفني عن المسلسل الشهير The Queen's Gambit.

وفي الدراما التليفزيونية، شاركت رزان جمّال في بطولة المسلسل الأمريكي Berlin Station مع كل من ريس إيفانز، ريتشارد جينكينز ومايكل فوربس، ومسلسل Chimerica، بطولة أليساندرو إيفولا، والمسلسل الفرنسي الكوميدي Bad Buzz من تأليف الثنائي إريك ميتزجر وكوينتن مارغو.

وفي أحدث أعمالها، مثلت رزان جمّال التواجد العربي الوحيد من خلال مشاركتها لعدد من نجوم هوليوود في بطولة المسلسل الأمريكي The Sandman، القائم على واحدة من أكثر القصص المصورة مبيعاً وإحدى سلاسل دي سي كوميكس الشهيرة التي تحمل نفس الاسم، والمنتظر عرضه في الخامس من أغسطس المقبل على نتفليكس.

وكتب له السيناريو والحوار المؤلف الأصلي للقصص المصورة نيل جايمان، الحاصل على العديد من الجوائز الدولية كأفضل كاتب عن عدد من أعماله التي ينتمي معظمها إلى الخيال العلمي، وشاركه في كتابة المسلسل كل من ديفيد إس جوير الشهير بأفلام مثل The Dark Knight وDark City ومسلسلات مثل Flashforward، وكذلك الكاتب ألان هاينبرج الفائز بالعديد من الجوائز عن أعماله الشهيرة مثل مسلسلي Grace Anatomy وThe Catch وأفلام مثل Wonder Woman.

ومؤخراً شاركت رزان في بطولة النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير ويبقى الحب (Binbir Gece) أمام باسل خياط، ومن المقرر أن تحمل النسخة العربية اسم ألف ليلة وليلة. فيلم كيرة والجن هو واحد من أضخم إنتاجات السينما المصرية، بدأ طرحه في دور العرض المصرية يوم الخميس الماضي 30 يونيو.

ويجسد قصة بطولة وحب وتضحية حدثت في مرحلة مهمة في تاريخ مصر، وهو مستوحى من الرواية الأكثر مبيعاً 1919 للمؤلف أحمد مراد، يلقي من خلاله نظرة جديدة على ثورة 1919، حيث يحكي قصة مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى خلفيات متنوعة، ويتحدون في مقاومة الاحتلال الإنجليزي على مصر بطريقتهم الخاصة. بعزيمة حديدية، يبذل الجميع كل جهودهم من أجل هدف مشترك.

والفيلم من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، في لقائهما السينمائي الخامس بعد أفلامهما الناجحة الفيل الأزرق بجزئيه الأول والثاني وتراب الماس والأصليين.

ويشارك في بطولة كيرة والجن مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، إياد نصّار، أحمد مالك، هدى المفتي، سيد رجب، ورزان جمّال.