كيرة والجن يربح 2.7 مليون جنيه في 24 ساعة.. وزومبي في ذيل القائمة بـ19 ألف جنيه

تصدّر فيلم «كيرة والجن» للثنائي كريم عبدالعزيز وأحمد عز، قائمة إيرادات الأفلام الموجودة بالسينمات حاليًا، متفوقًا على الأعمال المُنافسة بفارقٍ كبير، أمس الأحد، وفقًا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحصد فيلم كيرة والجن، 2.7 مليون جنيه، ليأتي في المركز الأول، بفارق كبير عن فيلم واحد تاني، بطولة الفنان أحمد حلمي، الذي حصل على 102 ألف جنيه فقط، علما بأنّه موجود في دور العرض منذ عيد الفطر الماضي.

أبطال فيلم كيرة والجن

فيلم كيرة والجن يضم عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، سيد رجب، هند صبري، هدى المفتي، أمينة خليل، أحمد مالك، وأسماء أبو اليزيد وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

واحد تاني يُشارك في موسم أفلام عيد الأضحى

ومن المُقرر أن يواصل فيلم واحد تاني، المُنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى، نظرًا لحصده إيرادات كبيرة حتى الآن، تجاوزت 63 مليون جنيه منذ عيد الفطر الماضي، إذ سيُعرض في عدد محدود من الصالات.

وجاءت إيرادات المرتبة الثالثة، لصالح فيلم «العنكبوت» بطولة الفنان أحمد السقا، بقيمة 31 ألف جنيه، فيما تذيل فيلم زومبي، للفنان علي ربيع، بإيرادات بلغت 19 ألف جنيه فقط.

ويشهد فيلم زومبي، أحداثًا كوميدية، حول فرقة شعبية يغني بها الفنان علي ربيع، ومعه الفنان حمدي الميرغني، شاعر الفرقة، وخلال سفر الفرقة الشعبية إلى أحد الأماكن، تدخل بالخطأ إلى منطقة مليئة بالزومبي، ويصبحون في مواجهة معهم، ومن هنا تنطلق الأحداث في إطار من التشويق والكوميديا.