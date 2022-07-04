القوات المسلحة تستقبل البطلة بسنت حميدة صاحبة الإنجاز التاريخي بالجزائر

استقبلت القوات المسلحة اللاعبة بسنت محمد عوض حميدة، ابنة المؤسسة الرياضية العسكرية فور وصولها إلى أرض الوطن، وذلك عقب مشاركتها بدورة ألعاب البحر المتوسط «وهران 2022» بالجزائر، وتحقيقها إنجاز تاريخي في رياضة ألعاب القوى بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدو خلال زمن 11:10 ثانية، بالإضافة إلى ذهبية سباق 200 متر عدو في زمن 22:47 ثانية كأول عداءة مصرية تحقق ذلك الإنجاز.

ويأتي ذلك في إطار الرعاية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين، وتوفير كافة الإمكانيات الفنية والإدارية التي تؤهلهم لرفع علم مصر عاليا خفاقا.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة شاركت بـ46 لاعبا ولاعبة من أبناء المؤسسات الرياضية التابعة للقوات المسلحة ضمن البعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط «وهران 2022» بمختلف الألعاب، وحققوا 22 ميدالية بواقع 7 ميداليات ذهبية و6 فضيات و9 برونزيات حتى الآن.

ويأتي ذلك نتيجة لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء وبنات الشعب المصري لرفع العلم المصري بمختلف المحافل الرياضية.