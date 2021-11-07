ترقيم الـ«توك توك» وإنشاء قاعدة بيانات للمركبات في القناطر الخيرية

تواصل مدينة ومركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية تنفيذ أعمال مبادرة ترقيم مركبات الـ«توك توك» بالمدينة والمركز، بهدف منع الاستغلال والحفاظ على الأمن العام وضبط حركة المرور.

المبادرة تهدف لحل أزمات الـ«توك توك» في القناطر الخيرية

وقال اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، إن المبادرة تأتي في إطار قيام الوحدة المحلية للمركز والمدينة، بالتنسيق مع رجال العمل العام، بترقيم مركبات الـ«توك توك» بالمدينة.

وأهاب رئيس المدينة والمركز في تصريحات لـ«الوطن»، المواطنين بالتعاون وعدم استقلال مركبات الـ«توك توك» غير الملتزمة بوضع الأرقام، وذلك لعمل قاعدة بيانات لأصحاب هذه المركبات للمحافظة على الأمن العام والحالة المرورية ومنع الاستغلال.

إزالة 24 حالة تعد ضمن الموجة 18 على مصرف القناطر

في سياق آخر قال اللواء محمد سالم رئيس مدينة ومركز القناطر لـ«الوطن»، إنه جرى من خلال الموجة 18 لاسترداد أملاك الدولة إزالة 24 حالة تعد على حرم مصرف القناطر الخيرية على خط 12 وعزبة الخيمي.

وأضاف «سالم»، أن الحملة جاءت في إطار خطة المركز والمدينة لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خاصة التعديات على المجاري المائية ونهر النيل والمصارف الزراعية، لفرض هيبة الدولة وحماية الأرض الزراعية ونهر النيل وفروعه.

وأوضح أن الحملات شاركت فيها الوحدات المحلية بمعداتها بتواجد قوات الأمن، لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية وحق الأجيال القادمة في أراضي الدولة، مؤكداً استمرار الحملات حتى استعادة جميع أملاك الدولة المتعدى عليها.

وأضاف رئيس مدينة القناطر الخيرية، أنه عقب إزالة التعديات تعادة الأرض إلى ما كانت عليه، حيث يتم تشجيرها وزراعتها مرة أخرى والمتابعة المستمرة لعدم عودة المخالفة مرة أخرى.