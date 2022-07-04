انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر .. الحق اشتري قبل عيد الأضحى

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة المقبلين على الزواج لتزايد حفلات الزفاف، في عيد الأضحى المبارك، وكشفت محلات الصاغة عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 4 يوليو.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الذهب اليوم في مصر، إضافة إلى سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر مبيعا، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضا، قليلا، في بداية التعاملات المسائية مقارنة بالأسعار صباح اليوم حيث جاءت كالتالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر.. سعر الجنيه الذهب

- وصلت قيمة الجنيه الذهب عيار 21 نحو 7872 جنيها للبيع، و7904 جنيهات للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

- وسجل سعر كيلو الذهب اليوم نحو 1,124 جنيه للبيع و1,129 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

- كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 843 و847 جنيهًا، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين.

سعر جرام الذهب عيار 21

- وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 984 جنيهًا للبيع، و988 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

- كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1125 جنيهًا للبيع، و1129 جنيهًا للشراء، بانخفاض بقيمة جنيهان مقارنة بالأسعار صباح اليوم الإثنين.

سعر الذهب اليوم في أسواق المال

واختلفت أسعار الذهب في محلات الصاغة عن مثيلاتها بأسواق المال، وجاءت كالتالي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 وبلغ اليوم سعر الذهب عيار 24 نحو 1,097 جنيه، بما يعادل 58.12 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم لنحو 822.92 جنيه، بما يعادل 43.49 دولار.

- كما حقق سعر الجنيه الذهب نحو 7,681 جنيه، بما يعادل 406.82 دولار.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال اليوم نحو 960.09 جنيه جنيه، أي ما يعادل 50.85 دولار.