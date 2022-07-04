سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 4-7-2022 في محلات الصاغة

كشفت محلات الصاغة عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 4 يوليو، وذلك قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، إذ تكثر عمليات البحث عن المشغولات الذهبية بشكل يومي استعدادًا لشراءه وإقامة حفل الخطوبة والزواج.

واليوم الاثنين الموافق 4 يوليو الجاري، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية وخصوصًا سعر جرام الذهب عيار 21 استجابة وتلبية لبحث المواطنين عن سعر المعدن الأصفر، التي جاءت كالتالي:

سعر الجنيه الذهب

وصلت قيمة الجنيه الذهب عيار 21 الذي يصل وزنه لنحو 8 جرامات، ليسجل اليوم نحو 7,888 جنيه للبيع، و7,920 جنيه للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

واليوم الاثنين الموافق 4 يوليو 2022 سجل سعر كيلو الذهب نحو 1,126,857 جنيه للبيع و1,131,429 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وفي بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة مالية تتراوح بين 845 و849 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 986 جنيهًا للبيع، و990 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

ونحو 1127 جنيهًا للبيع، و1131 جنيهًا للشراء، كانت القيمة التي سجلها سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم الاثنين.

سعر الذهب اليوم في أسواق المال

واختلفت أسعار الذهب في محلات الصاغة عن مثيلاتها بأسواق المال، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 24 وبلغ اليوم سعر الذهب عيار 24 نحو 1,097 جنيه، بما يعادل 58.32 دولار، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم لنحو 822.73 جنيه، بما يعادل 43.74 دولار، كما حقق سعر الجنيه الذهب نحو 7679 جنيه، بما يعادل 408.31 دولار.

وجاء سعر المعدن الأصفر في بداية التعاملات اليومية في مؤشر البورصة العالمية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال اليوم نحو 959.86 جنيه، أي ما يعادل 51.03 دولار.