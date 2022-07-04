إتاحة منصة «أيادي مصر» في معرض الفواخير لتسويق المنتجات إلكترونيا

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة عرض مزايا وأهداف منصة «أيادي مصر»، في معرض «قرية الفواخير»، الذي افتتحه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مساء أمس، ويستمر حتى غدا الثلاثاء 5/7/2022، وذلك حتى يتمكن العارضون من معرفة مزايا بيع وترويج منتجاتهم من الفواخير على المنصة الإلكترونية.

شرح مزايا منصة أيادى مصر

ويشرح مسئولو المنصة وشركة «أى أسواق» طوال فترة المعرض، مزايا «أيادي مصر» المتعددة لمنتجى الفخار المشاركين في المعرض، ومنها بيع منتجاتهم طوال العام وليس خلال فترة محدودة، كما يردون على كل أسئلة المهتمين.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، في بيان لها، أن ذلك جاء لإحياء الحرف التراثية واليدوية، وتسويق منتجاتها التي تتميز بها المحافظات عبر الإنترنت، من خلال منصة «أيادي مصر»، وسعي الوزارة المستمر للترويج لتلك المنصة من خلال عرضها بالمعارض الداخلية والخارجية، بما يعود بالنفع علي أصحابها، لتوسيع مشروعاتهم، وتوفير فرص عمل أكبر بالمحافظات، وتحسين مستوى الدخل للعديد من الأسر خاصة الشباب والمرأة المعيلة.

جدير بالذكر، أن وزير التنمية المحلية، أطلق منصة أيادي مصر خلال احتفال الوزارة بيوم المرأة المصرية في خلال شهر مارس 2021، وتتميز المنصة عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية، وأن منتجاتها ذات طابع تراثى مصري مميز، ومصنوعة بأيادى المصريين من مختلف محافظات مصر.